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Zübeyde Hanım vefatının 101. yılında mezarı başında anıldı

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Zübeyde Hanım vefatının 101. yılında mezarı başında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 101. yıl dönümünde Karşıyaka'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 101. yıl dönümünde Karşıyaka'daki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İlçe Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Belediye Başkanı Cemil Tugay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anıt mezara çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Beril Serdar şiir okudu.

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaban, konuşmasında, hayatı boyunca zorluklar yaşayan Zübeyde Hanım'ı saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Zübeyde Hanım'ın bir milletin kurtuluşuna önderlik eden kadınlar arasında yer aldığını kaydeden Özkaban, "Büyük acılar çekmesine rağmen örnek bir insan yetiştirmiştir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk böyle bir insanın emeği ve eseridir." dedi.

Resmi törenin ardından vatandaşlar, anıt mezarı ziyaret etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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