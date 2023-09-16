Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasına İlk 15 Günde 14,385 Başvuru

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül'de hayata geçirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasına ilk 15 gün içerisinde 14,385 başvurunun yapıldığını duyurdu. Zorunlu arabuluculuk, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi için getirilmişti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarafların yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl bir çözüme kavuşmaları için bu sistemi getirdik." dedi.

Anlaşma sağlanamadığında devlet tarafından 2 saatlik arabuluculuk ücretinin karşılandığı uygulamada, anlaşmalar sayesinde tarafların maddi ve manevi olarak yıpranmadan, serbest iradeleriyle uyuşmazlıklarını sonlandırdığına dikkat çeken Tunç, "Bu durum, toplumsal barışa da hizmet ediyor ve yargının iş yükünü azaltıyor." değerlendirmesini yaptı.

1 Eylül'den itibaren ilk 15 gün içinde yapılan başvuruların detaylarını da paylaşan Tunç, kira uyuşmazlıklarından 12,001, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından 1,241, kat mülkiyeti uyuşmazlıklarından 893, komşuluk hukuku uyuşmazlıklarından 114, ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvurunun yapıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, paylaşımında sonuçlanan bazı arabuluculuk görüşmelerine de yer vererek, "İşte, anlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonunda memnuniyetlerini bizlere ileten vatandaşlarımızdan bazıları." ifadelerini kullandı.