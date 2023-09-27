Zorlu Enerji'nin Sürdürülebilirlik Vizyonu ve “Eco Love Fest” Katılımı

2030 vizyonunu "Akıllı Hayat" üzerine kuran Zorlu Enerji, sürdürülebilirliği her alanda merkezine alarak, “Eco Love Fest”e Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi ile birlikte katılım gösterdi.

Ekonomiye Katkı Sunan Kadınlara Destek

Zorlu Enerji, kooperatifler altında faaliyet gösteren kadınları güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürülebilir ekonomik kalkınma perspektifinde atıyor. Kadınların ekonomiye aktif katılımlarını destekleyerek, Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe sahip olabileceğine inanıyor.

Eşitliğin Gücü

Zorlu Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarını "Eşit Bi’ Hayat" mottosuyla sürdürmekte ve bu bağlamda Zorlu Center’da gerçekleşen festival ile kadınlara ekonomik katkı sağlama amacını güçlendiriyor.

Eko Kulübe’de El Emeği Ürünler

“Eco Love Fest” kapsamında sunulan el emeği ürünlerle Zorlu Enerji, temiz ve sağlıklı ürünleri tüketicilerle buluşturmayı başardı. Festivalde, Alaşehir Kadın Kooperatifi'nden gelen el emeği ürünlere olan yoğun ilgi, sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha vurguladı.

Temiz Hasat Kooperatifinin Misyonu

Kerem Avcıergun, Temiz Hasat Tüketim Kooperatifinin kuruluş amacını ve sürdürülebilir üretimin önemini vurgulayarak, kırsal bölgedeki kadınların ekonomik ve sosyal alandaki katkılarına dikkat çekti. Avcıergun, kooperatiflerin finansal alandaki gelişimine ve kadınların ekonomik katılımlarının artmasına olan ihtiyacın altını çizdi. Aynı zamanda Zorlu Enerji'nin “Eco Love Fest”e sağladığı destekten övgüyle bahsetti.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Zorlu Enerji'nin bu etkinlikte gösterdiği aktif rol ve katkıları, sektördeki diğer firmalara da örnek teşkil ediyor.