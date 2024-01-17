Zeytinyağı Piyasasında Alarm: Fiyat Artışları Durmak Bilmiyor

Zeytinyağı piyasasında son dönemlerde yaşanan fiyat artışları, tüketicileri endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle son altı ayda yaşanan rekor düzeydeki zamlar, bu ürünün raflardan çekilmesine ve internet üzerindeki fiyatlarının şaşırtıcı derecede yükselmesine sebep oldu. Ürünün 2019 yılındaki fiyatı ile günümüzdeki fiyatı arasında gözle görülür bir fark bulunmakta, bu durum piyasada ciddi bir dalgalanma yaratıyor.

2019'dan 2023'e Zeytinyağı Fiyatlarında Dikkat Çekici Artış

Sözcü gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında bir markette alışveriş yaparken çekilen fotoğrafında yer alan zeytinyağı fiyatları, dört yıl içinde ciddi bir artış gösterdi. Naturel Sızma Zeytinyağı'nın beş litrelik fiyatı 2019'da 99 lira iken, 2023 Temmuz ayında bu rakam 825 liraya yükseldi. Bu yükseliş, zeytinyağı piyasasında ciddi bir endişe yaratıyor.

Yurt İçi ve İnternet Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Zeytinyağı fiyatlarındaki bu artış, hem yurt içi piyasalarda hem de internet üzerindeki bağımsız satıcılar arasında dalgalanmalara yol açtı. Örneğin, 2019 yılında 99 lira olan 5 litrelik zeytinyağının fiyatı, günümüzde 1888 liraya kadar çıkabiliyor. Bu, sadece birkaç yıl içinde gerçekleşen inanılmaz bir artışı gösteriyor.

Zeytinyağı İhracatında Yaşanan Kısıtlamalar ve Etkileri

2023 yılında, zeytinyağı fiyatlarının kontrol altına alınması amacıyla ihracatı üç ay süreyle yasaklanmıştı. Ancak bu karar, fiyat artışlarını durdurmakta yetersiz kaldı. İhracat yasağına rağmen, zeytinyağı fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam etti.

Küresel Zeytinyağı Piyasasında Yaşanan Gelişmeler

Küresel zeytinyağı piyasasında yaşanan kuraklık ve diğer çevresel etkenler, Türkiye'deki üretim ve dağıtım maliyetlerini artırarak zeytinyağı fiyatlarını etkiledi. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine neden oldu.