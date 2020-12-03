Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Uluslararası toplum 21'inci yüzyılın en büyük küresel imtihanıyla karşı karşıya
Uluslararası toplum 21'inci yüzyılın en...
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan...
Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif...
Aşıya adil erişim sağlamamız gerek
Aşıya adil erişim sağlamamız gerek
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Altun, memleketi Mardin'de toprağa verildi

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Törende, şehidin babası Şükrü Altun, 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun, kardeşleri ve yakınları naaşa sarılıp Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.