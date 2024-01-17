Zam Sonrası Kim Ne Kadar Maaş Alacak? İşte Güncel Emekli Maaşları! Güncel Ölüm Aylığı Maaşı

Emeklilik hayatı, finansal güvence ve rahat bir yaşamın temel taşlarından biridir. Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjdeli bir haber geldi: Ekstra %5 zam! Bu zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltiliyor. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir Kabine toplantısı sonrasında duyuruldu.

Emekli Maaşlarına Tarihi Zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan bu zamla, 6 aylık artış oranının %42,6'ya çıkacağını belirtti. Bu kararla, emekli maaşlarına yönelik geçmişte yaşanan rahatsızlıkların üstesinden gelinmesi hedefleniyor.

Memur ve İşçi Emeklileri Arasındaki Fark

Yılın ilk yarısında, memur emeklileri %49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise %37,57 oranında zam almıştı. Aradaki bu farkın kapatılması için alınan kararlar, Kabine'de son şeklini aldı.

Yıllık Maaş Artışı ve Temmuz Ayı Düzenlemesi

Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak artışla, tüm emekli gruplarının maaş artışlarının eşitleneceğini açıkladı. Böylece, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında herhangi bir ayrım kalmayacak.

Yeni Zam Oranlarıyla Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

En düşük emekli maaşı %33,33 zamla 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseliyor.

7 bin 750 TL maaş alanlar, %42,6 artışla 11.051 TL alacak.

10 bin TL maaş alanlar, %42,6 artışla 14.260 TL alacak.

13 bin 500 TL maaş alanlar, yeni maaşları 17.825 TL olacak.

15 bin TL maaş alanlar, maaşları 21.390 TL'ye yükselecek.

17 bin 500 TL maaş alanlar, yeni maaşları 24.955 TL olacak.

Bu hesaplamalar kök maaş üzerinden yapılmış olup, ek ödemeler hesaba katılmamıştır.

Ölüm Aylıkları Nasıl Etkilenecek?

Ölüm aylığı alan bireyler için de maaşlar, yeni oranlar çerçevesinde düzenlenecek. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldiğinde, ölen eşin maaşının %50'sini alan bir kişi, 5 bin TL maaş alacak. Eğer ölen kişinin çocuğu maaşın %25'ini alıyorsa, bu miktar 2 bin 500 TL olacak.