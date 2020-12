Yves Rocher Vakfı Konya Ereğli'de 30 bin ağaç dikiyor

Konya Kapalı Havzası Türkiye’de iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri. Bölgede son yıllarda sayısı ve etkisi giderek artan kuraklık, rüzgâr erozyonu ve kum fırtınaları tarım topraklarını, tarımsal üretimi ve genel olarak yaşamı olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle, Yves Rocher Vakfı tarafından 2007 yılında başlatılan Plant for the Planet (Gezegen İçin Ağaç Dikelim) projesinin Türkiye ayağı için kuraklık, erozyon, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunların önüne geçmek amacıyla bu bölge seçildi. Tarım konusunda Türkiye’de önemli bir paya sahip olan bölge, yakın gelecekte yoğun su stresi ve çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu kapsamda rüzgâr erozyonuyla mücadele için yapılan dikim; Konya Ereğli'nin Yukarı Göndelen, Aşağı Göndelen ve Acıkuyu köylerindeki tarım arazilerinin etrafında gerçekleşiyor.

Rüzgâr erozyonu ile mücadelede önemli bir araç olan rüzgâr perdeleri (rüzgâr kıranlar) canlı ağaçlarla yapılıyor. Rüzgâr perdeleri hem toprağın nemini koruyor hem karbon tutumu sağlıyor hem de biyolojik mücadelede kullanılan canlılara ev sahipliği yapıyor. Rüzgâr perdelerinin etkisini en kısa sürede ve uzun yıllar boyu gösterebilmesi için kuraklığa dayanıklı ve hızlı büyüyen ağaç türlerinin seçilmesi önemli.

Yves Rocher Vakfı ve Doğa Koruma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen projenin önemini Doğa Koruma Merkezi Toprak ve Su Koruma Koordinatörü Melike Kuş, “Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının desteğiyle bölgede uzun yıllardır rüzgâr perdesi uygulamaları yapıyoruz ve olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu yıl Konya Ereğli’de birkaç kez çok yoğun kum fırtınası oldu ve verimli tarım topraklarını kaybettik. Bu anlamda Yves Rocher Vakfı ile yaptığımız ağaçlandırma çalışması bölgenin rüzgâr erozyonu ile mücadelesi ve toprağının korunması açısından büyük katkı sağlayacak” sözleri ile vurguladı. 30 bin ağaç dikiminin Aralık ayı ortasında tamamlanması planlanıyor.

Yves Rocher Vakfı, 2007’den beri sürdürdüğü Plant for the Planet (Gezegen İçin Ağaç Dikelim) programı ile 5 kıta, 35 ülkede toplam 100 milyon ağaç dikim hedefine dünya genelinde 46 farklı sivil toplum kuruluşu desteği ile 2020 sonunda ulaşıyor. Yves RocherVakfı tarafından başlatılan bu program ile her 3 saniyede 1 fidan dikiliyor.