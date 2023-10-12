Yurtdışından Telefon Getirenleri İlgilendiren Yeni Düzenleme! IMEI Değişikliğiyle Telefonlarınız Kapanabilir mi?

IMEI yönetmeliğindeki son değişikliklerle artık uzun süre kullanılmayan telefonların kullanım süresi kısaltıldı. Peki, bu değişiklik kullanıcılara nasıl yansıyacak?

IMEI Kısıtlamalarındaki Yeni Düzenleme

Yurtdışından getirilen telefonlara IMEI, yani dijital kimlik kopyalamasının önlenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Eskiden bu süre 7 yıl iken, artık son sinyal alınan tarihten itibaren 1 yıl içinde kullanılmayan telefonlar kullanıma kapatılacak.

BTK'nın Yeni Kararı ve Ücret Değişiklikleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği, kullanılmayan cihaz süresini 1 yıla indirdi. Ayrıca, yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücreti son zamanlarda 6 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

Kullanılmayan Cihazlar 24 Saat İçinde Kapatılacak

Eğer BTK'nın veritabanında 1 yıl süreyle kullanılmamış bir cep telefonu bulunursa, bu telefonun iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek ve cihaz bilgileri siyah listeye eklenecek.

Siyah Listeye Alınan Cihazlar Nasıl Beyaz Listeye Alınır?

Bir cihaz siyah listeye alındığında, bu cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılabilmesi için GSM operatörüne bildirim yapılmalıdır. Daha sonra cihazın IMEI numarası kaydedilerek beyaz listeye dahil edilir.

BTK'ya Başvurular Nasıl Yapılacak?

Eğer bir cihazın son kullanıcısı ile BTK kayıtları uyuşmuyorsa, cihazın IMEI numarasını tekrar kaydedilmesi için cihazın ithalatçısı veya üreticisi aracılığıyla başvuru yapılabilir. Fakat, cihazın ithalatçısı ya da üreticisi artık faaliyet göstermiyorsa, gerekli bilgi ve belgelerle BTK'ya başvuru yapılabilir.

Kaçak Telefonlarda Artış Gözlendi

Yüksek IMEI ücretleri ve ÖTV zammı nedeniyle, birçok vatandaş yurtdışından telefon getirmeyi tercih etti. Özellikle Gürcistan ve Irak üzerinden gelen telefon sayısında ciddi bir artış yaşandı. Fakat, son dönemde yapılan 20 bin liralık vergi zammı, kaçak telefona olan ilgiyi daha da arttırdı. Bu durumu kontrol altına alabilmek için hükümet, IMEI kopyalamasına karşı daha sert önlemler aldı.

Yedek Telefonlar ve SIM Kart Zorunluluğu

Yeni düzenlemelerle birlikte, evinde yedek telefon bulunduran birçok kişi olumsuz etkilenebilir. Artık telefonlara yılda en az bir kez SIM kart takılması zorunlu hale geldi. Bu zorunluluğa uymayan telefonlar kullanıma kapatılacak.