Yüksek Yargıdan Emekli Maaşlarına Haciz ve Kesintilere Dair Önemli Açıklama

Emekli olup bankalardan kredi çeken bireyler için yeni bir karar alındı. Bu karara göre, emeklilerin maaşlarından yapılan kesintiler için dava açılarak iade talep edilebilir. Emeklilerden, çeşitli nedenlerle maaşlarına el konulmasına karşı CİMER, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Alo 170 gibi platformlara çokça şikayet gelmektedir.

Sosyal Sigortalar Kanunu ve Emekli Maaşı Haczi

Sosyal Sigortalar Kanunu'ndaki düzenlemelere göre, emeklilere ödenen gelir ve aylıklar, ilgili kişinin onayı olmadan bankalar tarafından haczedilemez. Bu tür talepler, icra müdürü tarafından reddedilmelidir. Fakat, bazı bankalar emeklilere kredi verirken maaşlarını teminat göstererek kesinti yapabilmektedir.

Yüksek Yargıdan Önemli Karar

Yüksek Yargı, emekli maaşının "yaşam hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Bu nedenle, bankaların emekli maaşları üzerinde kesinti yapma hakkının olmadığı sonucuna varıldı.

Emekli Maaşından Kesinti İçin Hukuki Yollar

Bankaların emekli maaşlarından haksız yere yaptığı kesintiler için, istirdat davası açarak bu kesintilerin geri alınması mümkündür. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bu konuda benzer kararlar almıştır.

Prim Borcu Olan Emeklilere Dikkat!

Emekli maaşlarından SGK prim borcu nedeniyle kesinti yapılabilmesi mümkündür. Fakat, bu kesintinin emekli maaşının dörtte birini geçmemesi gerekmektedir. Emekliler, bu tür kesintilere karşı Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.

İki Aynı Kesinti Uygulaması Yasak

Yüksek Yargı, emekli maaşının asgari ücretin altında kalması durumunda nafaka dışında prim borcu için ek kesinti yapılmasının yasal olmadığına karar verdi. Bu konuda açılan davalar sonucunda, emeklilere yaşam standardını sürdürme hakkı tanındığı vurgulandı.