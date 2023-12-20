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YSK'nin Yeni Seçim Kararları: Oy Kullanma Saatlerinde Önemli Değişiklikler

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YSK'nin Yeni Seçim Kararları: Oy Kullanma Saatlerinde Önemli Değişiklikler
Türkiye'nin dört bir yanını etkileyecek önemli bir gelişme olarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bazı kritik kararları açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararlar, seçmenler için oy kullanma saatlerinde önemli değişiklikleri içeriyor.

Türkiye'nin dört bir yanını etkileyecek önemli bir gelişme olarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bazı kritik kararları açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararlar, seçmenler için oy kullanma saatlerinde önemli değişiklikleri içeriyor.

YSK'nin Oy Kullanma Saatleri Düzenlemesi

YSK'nin aldığı bu yeni karara göre, Türkiye'nin 32 ilinde oy kullanma saatleri, mevsim ve bölge özellikleri ile ulaşım durumları dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Bu düzenleme, vatandaşların oy kullanma sürecini daha verimli ve erişilebilir kılmak amacıyla yapıldı.

Hangi İllerde Saatler Değişti?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde, oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olarak belirlendi. Bu saatler, güneşin doğuş ve batış saatlerine göre optimize edildi.

Diğer taraftan, Türkiye'nin geri kalan illerinde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında olacak. Bu düzenleme, seçmenlerin gün içerisinde daha rahat bir şekilde oy kullanmalarını sağlayacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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