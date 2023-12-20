YSK, 2024 Yerel Seçimler İçin Yürürlüğe Koyduğu Yeni Kuralları Açıkladı

2024 yılında gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi, Türkiye'nin siyasi manzarasında önemli bir yere sahiptir. Bu seçim öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin adil ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak için büyük önem taşır. İşte bu kritik sürece dair detaylar:

Seçim Propaganda Dönemi ve Yasaklar

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi, propaganda serbestliği ve belirli seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe günü başlayacak ve oy verme gününün öncesine kadar devam edecektir. Bu süre zarfında, genel yollar, mabetler, kamu binaları ve belirlenen meydanlar dışında toplu sözlü propaganda yapılması yasaktır. Ayrıca, gece saatlerinde de bu tür faaliyetlerin yapılması kısıtlanmıştır.

Kapalı Yerlerde Propaganda

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, kapalı yer toplantıları düzenleyebilecekler. Özellikle, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle etkilenen bölgelerde, kapalı yer toplantılarının yapılacağı mekanlar, ilçe seçim kurulları tarafından belirlenecek.

Görüntülü, Sesli ve Yazılı Mesaj Yasakları

Siyasi partiler ve adaylar, 1 Ocak 2024'ten 30 Mart 2024'e kadar yazılı basın, internet siteleri üzerinden propaganda yapabilirken, vatandaşların elektronik posta adreslerine ve telefonlarına propaganda içerikli mesaj göndermek yasaktır.

Medya ve Kamuoyu Araştırmaları Üzerine Yasaklar

Seçim gününden önceki 10 gün içinde, medya ve kamuoyu araştırmaları yoluyla siyasi partilerin veya adayların lehine veya aleyhine yayın yapmak yasaklanmıştır. Bu süre dışında yapılan yayınların tarafsızlık ilkelerine uygun olması gerekmektedir.

Hoparlörle Propaganda ve Dağıtılacak Malzemeler

Propaganda dönemi boyunca, halkın huzurunu bozmadan hoparlörle propaganda yapılmasına izin verilecek. Ayrıca, siyasi partiler ve adaylar, tanıtıcı broşürler, bayraklar, afişler dağıtabilecek, ancak hediye ve eşantiyon dağıtımı yasaktır.

Siyasi Reklam ve İlan Yerleri

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim büroları ve toplantıları için belirlenen tarihler arasında parti bayrağı, afiş, poster gibi malzemeleri asabilecekler. Ancak, toplu taşıma araçlarındaki reklam yerlerinde siyasi propaganda yapılması yasaklanmıştır.