YOTEL yılbaşı ağacını hasta çocuklar için iyilik ağacına dönüştürüyor

Yenilikçi otel markası YOTEL, her sene klasikleşen yılbaşı ağacı süslemelerini, tehlikeli hastalıklarla mücadele eden çocuklar için bir iyilik ağacına dönüştürüyor. Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) ile gerçekleştirilen “Yılbaşı Ağacı Projesi” sayesinde İstanbul Havalimanı yolcuları, 3-18 yaş arası ülkemizin birçok şehrinde tehlikeli hastalıklarla mücadele eden dilek çocukların tedavilerine destek verebilecek.

Yılbaşı Ağacı, 18 Ocak tarihine kadar YOTEL İstanbul Havalimanı’nın kara ve hava tarafında yer alacak. Hem YOTEL misafirleri hem de İstanbul Havalimanı’nda uçuşu olan yerli ve yabancı turistler, otelin her iki lobisinde yer alan yılbaşı ağacının etrafında asılı dilek yıldızlarındaki kare kodlarını mobil cihazları ile okutarak Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) Derneği’ne, zorlu hastalıklarla mücadele eden dilek çocukları için bağışta bulunabilecek.

YOTEL misafirleri dilek çocuklarının kahramanları olacak

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi kritik bir öneme sahip.

Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar çoğu zaman toplumdan hatta ailelerinden dahi izole bir hayat sürmek zorunda kalabiliyor. Özellikle pandemi döneminde dış dünya ile bağlantı kurabilmek adına bilgisayar ve daha konforlu bir hayat sürebilmeleri için yatak odası dilekleri yoğunlukta oluyor.

YOTEL Yılbaşı ağacında en çok istenen dilekler için dilek yıldızları olacak

YOTEL Yılbaşı Ağacı’nda dilek çocukları tarafından en çok hayal edilen masaüstü bilgisayar, tablet, yatak odası, Barbie evi, akülü araba, kutu oyunları ve fotoğraf makinası gibi hediyeler için ayrı ayrı dilek yıldızları asılı olacak. Misafirler arzu ettiği dileğin kare kodunu okuttuktan sonra ilgili dilek için uygun gördükleri kadar bağışta bulunabilecekler. Yaptıkları bağış sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya uygun teşekkür sertifikası bağışçıya ulaştırılacak.

2021 yılı hepimizin seyahatin iyileştirici gücünden istifade edebildiği bir yıl olacak

Seyahatin iyileştirici gücünden yola çıktıklarını belirten YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, “2020 yılı sağlığın değerini çok daha iyi anladığımız bir yıl oldu. Biz de her yıl güzel dileklerle otelimizde yer verdiğimiz yılbaşı ağacını Bir Dilek Tut Derneği ile birlikte, bu yıl zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklarımıza bir umut olması için iyilik ağacına dönüştürdük. Umuyoruz ki 2021 yılı hepimizin seyahatin iyileştirici gücünden istifade edebildiği bir yıl olacak” dedi.

YOTEL ile gerçekleştirilen bu projenin çocukların tedavi sürecine katkısı hakkında bilgi veren Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran ise, “Bir Dilek Tut/Make-A-Wish® Derneği olarak, 3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayali gerçeğe döndürerek, çocuklarımıza ve ailelerine mutluluk ve hayata bağlanma gücü vermeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız gerçekten çok zor ve uzun bir tedavi süreci geçiriyorlar ama doğru tedavi ve iyi moral desteği sağlanırsa iyileşip hayatlarına devam ediyorlar. Biz de çocuklarımıza sihirli ve mutlu anılar yaratarak moral sağlama cephesinde destek oluyoruz. Bu yüzden bu anlamlı destekleri için YOTEL’e dilek çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.