  1. Anasayfa
  2. Genel
  3. YÖK Başkanı Açıkladı: Deprem Bölgesindeki Üniversiteler Nasıl Açılıyor?

YÖK Başkanı Açıkladı: Deprem Bölgesindeki Üniversiteler Nasıl Açılıyor?

Yayınlanma:
YÖK Başkanı Açıkladı: Deprem Bölgesindeki Üniversiteler Nasıl Açılıyor?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Malatya'nın depremle yara alan İnönü ve Turgut Özal üniversitelerini ziyaret etti. Eğitim ve öğretimle alakalı gelişmeleri yerinde görmek için bu üniversitelere bir gezinti düzenledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Malatya'nın depremle yara alan İnönü ve Turgut Özal üniversitelerini ziyaret etti. Eğitim ve öğretimle alakalı gelişmeleri yerinde görmek için bu üniversitelere bir gezinti düzenledi. Özvar, öğrencilerin yüz yüze eğitime dönebileceğini ve özellikle tıp, sağlık ve mühendislik bölümlerinin yüz yüze eğitim alacağını söyledi. "Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz şu an için eğitim-öğretim vermeye uygun durumdalar," şeklinde konuştu.

Kampüs Yaşamı: Ekolojik Köy ve 500 Haneli Yaşam Alanı

Erol Özvar, kampüs içerisinde inşa edilen ekolojik köyü de değerlendirdi. Bu projede, vagonlar birleştirilerek 500 hanelik bir yaşam alanı oluşturulmuş. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) da yurtlar için çalışmalarını hızla sürdüğünü aktardı. "Depremin getirdiği zorluklara rağmen, Türk gençliği eğitimle ilgili azimli. Bizim de görevimiz, onları bu üniversitelerde en iyi şekilde yetiştirmek," dedi.

İnönü Üniversitesi'nde Dünya Standartlarında Tıbbi İnovasyonlar

Özvar, ziyareti sırasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nü de ziyaret etti. Burada, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle karaciğer nakli yapıldığını belirtti. "Bu enstitü sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya hizmet ediyor. Çalışan hekimlerimiz ve hocalarımızla gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Eğitim ve İşbirliği: Kırgız Doktorlar Eğitim İçin Türkiye'de

Ayrıca, Kırgızistan'dan gelen bir doktor grubunun da eğitim aldığına dikkat çekti. Enstitünün uluslararası arenada daha aktif olması ve daha fazla iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. "Enstitü, bilgi ve becerisiyle yurt dışından gelen hekimlere eğitim sağlıyor. Orta Doğu ve daha geniş coğrafyada en büyük karaciğer nakli enstitüsü olmayı ve dünyada bir numara olmayı hedefliyoruz," dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Genel
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları lanetledi
Esra Erol Kayıp Kızı Buldu! Kızın Annesi Sakine Hanım Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadı
Esra Erol Kayıp Kızı Buldu! Kızın Annesi Sakine Hanım Büyük Hayal Kırıklığı Yaşadı
Ayasofya'nın Ne Olacak? İbadete Kapanıyor mu, Yoksa Yenileniyor mu?
Ayasofya'nın Ne Olacak? İbadete Kapanıyor mu, Yoksa Yenileniyor mu?
Hakim ve Savcı Olacaklara Müjde Tarih Açıklandı! Kaç Kişi Alınacak ve Kimler Başvurabilir?
Hakim ve Savcı Olacaklara Müjde Tarih Açıklandı! Kaç Kişi Alınacak ve Kimler Başvurabilir?
Ali Sabancı'nın Yeni Operasyonu Başarıyla Tamamlandı: Yunanistan Kazasından Sonra İkinci Kez Ameliyat Masasına Yattı
Ali Sabancı'nın Yeni Operasyonu Başarıyla Tamamlandı: Yunanistan Kazasından Sonra İkinci Kez Ameliyat Masasına Yattı
Ehliyet Yaş Sınırı Düştü: Yeni Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ehliyet Yaş Sınırı Düştü: Yeni Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
İstanbul için Yağmur Vorteksi Alarmı: Yağmur Vorteksi Ne Demek?
İstanbul için Yağmur Vorteksi Alarmı: Yağmur Vorteksi Ne Demek?