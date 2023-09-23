YÖK Başkanı Açıkladı: Deprem Bölgesindeki Üniversiteler Nasıl Açılıyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Malatya'nın depremle yara alan İnönü ve Turgut Özal üniversitelerini ziyaret etti. Eğitim ve öğretimle alakalı gelişmeleri yerinde görmek için bu üniversitelere bir gezinti düzenledi. Özvar, öğrencilerin yüz yüze eğitime dönebileceğini ve özellikle tıp, sağlık ve mühendislik bölümlerinin yüz yüze eğitim alacağını söyledi. "Deprem bölgesindeki üniversitelerimiz şu an için eğitim-öğretim vermeye uygun durumdalar," şeklinde konuştu.

Kampüs Yaşamı: Ekolojik Köy ve 500 Haneli Yaşam Alanı

Erol Özvar, kampüs içerisinde inşa edilen ekolojik köyü de değerlendirdi. Bu projede, vagonlar birleştirilerek 500 hanelik bir yaşam alanı oluşturulmuş. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) da yurtlar için çalışmalarını hızla sürdüğünü aktardı. "Depremin getirdiği zorluklara rağmen, Türk gençliği eğitimle ilgili azimli. Bizim de görevimiz, onları bu üniversitelerde en iyi şekilde yetiştirmek," dedi.

İnönü Üniversitesi'nde Dünya Standartlarında Tıbbi İnovasyonlar

Özvar, ziyareti sırasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nü de ziyaret etti. Burada, dünyada ilk kez uygulanan bir yöntemle karaciğer nakli yapıldığını belirtti. "Bu enstitü sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya hizmet ediyor. Çalışan hekimlerimiz ve hocalarımızla gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Eğitim ve İşbirliği: Kırgız Doktorlar Eğitim İçin Türkiye'de

Ayrıca, Kırgızistan'dan gelen bir doktor grubunun da eğitim aldığına dikkat çekti. Enstitünün uluslararası arenada daha aktif olması ve daha fazla iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. "Enstitü, bilgi ve becerisiyle yurt dışından gelen hekimlere eğitim sağlıyor. Orta Doğu ve daha geniş coğrafyada en büyük karaciğer nakli enstitüsü olmayı ve dünyada bir numara olmayı hedefliyoruz," dedi.