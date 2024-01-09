Yılmaz: Kentsel Dönüşümü Hızlandırmak Zorundayız

Türkiye'de idarecilik ve kentsel dönüşüm konuları, özellikle son yıllarda büyük bir önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ifadeleri, bu konudaki ciddiyeti ve bu alandaki dönüşümün hızını vurgulamaktadır. 10 Ocak İdareciler Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Valiler Buluşması'nda Yılmaz, mülki idare sisteminin tarihi ve önemine değindi.

Kentsel Dönüşüm ve Yönetimdeki Değişim

Türkiye'de son 20 yılda kentsel dönüşüm ve idarecilik anlayışında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu süreçte valilikler, daha hizmet odaklı ve vatandaşa yakın bir yapıya kavuşmuştur. Yılmaz, bu dönüşümün kalkınma ajansları aracılığıyla nasıl gerçekleştirildiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, valiliklerin sadece şehirleri imar etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal birlikteliği ve gönülleri de imar etme sorumluluğuna sahip olduğunu belirtmiştir.

Devlet ve Milletin Ortak Hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve milletin ortak hedeflere yöneldiğine dikkat çeken Yılmaz, bu uyumun ülkenin uluslararası alandaki başarıları için de kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Yılmaz, devletin milletle birlikte hedeflere yönelmesinin, modern yönetim anlayışının bir gereği olduğunu ifade etmiştir.

Afet Yönetimi ve Hazırlık

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla, deprem ve doğal afet riskleri açısından daima hazırlıklı olması gerektiğini belirten Yılmaz, kriz yönetimi ve risk yönetimi arasındaki farka vurgu yapmıştır. Özellikle krizlerin önlenmesi ve olası afetlere karşı proaktif tedbirlerin alınması konusunda Türkiye'nin ciddi adımlar attığını belirtmiştir.

"Kentsel dönüşümde son 20 yılda 2 milyondan fazla binayı dönüştürdük"

Deprem risklerini azaltmada kentsel dönüşümün önemli konulardan biri olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kentsel dönüşümde son 20 yılda 2 milyondan fazla binayı dönüştürdük. Önemli bir hızlanma süreci yaşandı bu dönemde. Ama yeter mi? Yetmez. Marmara Bölgesi, riskli bölgelerimiz başta olmak üzere bu konuları hızlandırmak istiyoruz. Bu amaçla da iki önemli inisiyatif aldık geçtiğimiz aylarda. Birincisi yeni bir başkanlık kurduk. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı. Bunun içinde de üç tane genel müdürlük oluşturduk. Birincisi sadece Marmara Bölgesi'nden sorumlu bir genel müdürlük, ikincisi tüm Türkiye'den sorumlu bir genel müdürlük, üçüncüsü de bu iki genel müdürlüğe finansal kaynak oluşturmaktan sorumlu, kentsel dönüşüme finansal destek vermekten sorumlu bir genel müdürlük. Bu üç genel müdürlüğü bünyesinde barındıran bir başkanlık oluşturduk Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Diğer taraftan yeni bir kanun çıkarttık. Kentsel Dönüşüm Kanunu, Meclisimiz kabul etti." diye konuştu.

Yılmaz, kentsel dönüşümün bu kanunla da artık eskisinden çok daha kolay hale geldiğini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bürokratik birtakım süreçler kısaltılmış oldu. Daha etkili bir karar alma mekanizması oluşturulmuş oldu. Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşümü ne yapıp edip hızlandırmak durumundayız. 'Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm' deyip insanımızın canıyla oynayanlara da hiçbir şekilde müsaade etmememiz lazım. Varsa bir yanlış her alanda olduğu gibi kentsel dönüşüm alanında da noktasal yanlış varsa, bir hata varsa elbette onun üstüne hukuk içinde ne gerekiyorsa gidilmeli gereği yapılmalı. Ama topyekun kentsel dönüşümü karalamaya dönük birtakım ideolojik yaklaşımlara da hiçbir şekilde prim vermememiz lazım."

Yılmaz, başkanlığını yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nu (BMYK) toplayacaklarını, insana zarar veren her şeye karşı mücadele edeceklerini ve bağımlılık konusunda da valilerin çabası, desteğini beklediklerini söyledi.

Vatandaşa, tıpkı eğitim ve sağlık hizmeti gibi güvenlik hizmeti de vermek durumunda olduklarını belirten Yılmaz, güvenlik ve huzurun, ekonomi ve demokrasinin de temeli olduğunu, insan odaklı bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerin ifade etti.

"Sizlerden beklediğimiz seçim güvenliğini, sandık güvenliğini en üst seviyede sağlamanız"

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 40 yılda her biri tek başına bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek ölçekteki çok sayıda terör örgütüyle eş zamanlı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bu böyle her babayiğidin harcı değil hakikaten. Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda çok iyi bir imtihan verdi ve PKK, DAEŞ, FETÖ, irili ufaklı başka birçok terör örgütüyle eş zamanlı bir şekilde yurt içinde, dışında mücadele etti ve büyük oranda da başarılı oldu." diye konuştu.

Terörün insanlara ve maddi kaynaklara doğrudan zarar verdiğini, bunun yanı sıra ekonomide alternatif maliyeti de olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Terör nedeniyle olmamış olan işlerin olması halinde doğabilecek faydadan uzaklaşmamız bunun getirdiği maliyet. Kullanılmayan yaylalar, gidemeyen turist, yapılmayan yatırım, yapılmayan ticaret, bütün bunlar aslında bir maliyet. Dolayısıyla asıl büyük ekonomik maliyeti terörün, bu dolaylı maliyeti. Bunun da en büyük acısını doğuda, güneydoğuda yaşayan insanımız çekti aslında. Bu kayıpları, bu acıları yaşadı. Sermaye göç etti, nitelikli insan gitmedi, göç etti. Bu da kalkınma sürecine büyük bir darbe vurmuş oldu. Ülke genelinde bir maliyet oluşturdu. Bölgede de daha büyük maliyetler oluşturdu. Şimdi ise tam tersi bir sürece girmiş durumdayız."

Yılmaz, terörle mücadeledeki başarının yeni teknolojiler ve personelin eğitimiyle ilgili olmasının yanı sıra en etkili unsurlardan birinin il bazındaki koordinasyon ve farklı kurumların aynı hedefe dönük çalışması, istihbarat yapısı, kolluk güçleri ve askeriyle bütün unsurların aynı hedefe yönelmesi olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlere değinen Yılmaz, "Sizlerden beklediğimiz, seçim güvenliğini, sandık güvenliğini en üst seviyede sağlamanız ve hiç kimsenin iradesine bir başkasının müdahale etmesine imkan vermemeniz, herkesin özgür iradesiyle, tercihi neyse sandığa onu net bir şekilde yansıtması, bunu da en büyük gayretle, azami titizlikle yapacağınıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, seçimlerin ardından merkezi idare, yerel idare ve toplumun bütün unsurlarıyla ülkenin kalkınmaya, gelişmeye devam edeceğini belirterek, valileri kendi illerinin farklı yön ve potansiyellerini analiz edip bunlar üzerinden bir kalkınma ve gelişme stratejisi oluşturmaya davet etti.