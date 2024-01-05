Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iletişim alanında Gazetecilik adına bir ilke daha imza attı. Okulun Gazetecilik alanı öğretmenleri ve öğrencileri alan derslerinde yapmış oldukları haber, röportaj, fotoğraf vb. uygulamaları dijitale taşıdı. Genç bir ses olan www.habercimiz.net ile Yıldırım MTAL öğrencileri yerel ve dijital gazetelere rakip oldu.

Habercimiz.net sitesi ile beraber Yıldırım MTAL Gazetecilik alanında okuyan öğrenciler, haber değeri taşıyan eserlerini internete yükleyerek gelecek için bir imza bırakmayı hedefliyor. Proje kapsamında ilk başta Bursa genelinde gerçekleşen haberler en kısa, en doğru ve en ilkeli şekilde haber sitesinde yayımlanıyor.

Habercimiz.net ekibinin tamamını 10. - 11. ve 12. Sınıf Gazetecilik öğrencileri oluşturuyor. Ajans takibinden fotoğraf seçimine, yönetim panelinden güncelleştirmelere, haber yazımından röportaj yapımına, redakte etmeden deşifreye kadar bütün konularda öğrencilerin emeklerinin olduğu internet sitesi sayesinde Yıldırım MTAL, basın sektörüne genç gazeteciler yetiştiriyor.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer YILMAZ, “Habercimiz.net okulumuzun en yeni projesi. Bursa’da Gazetecilik alanının bulunduğu tek lise olma avantajımızı en iyi şekilde kullanarak öğrencilerimizi basın sektörüne tam donanımlı bir şekilde hazırlamak yegâne amaçlarımızdan biri. Bu büyük proje kapsamında bize destek veren öğretmen arkadaşlarımıza ve değerli Gazetecilik alanı öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Proje koordinatörlerden Gazetecilik Alan Şefi Can AKBULAK, “Habercimiz.net ile beraber dijital dünya ile büyüyen öğrencilerimiz, sektörün online tarafını en iyi şekilde öğrenerek okulumuzdan birer basın mensubu olarak mezun olacaklar. Yeni bir site olmasına rağmen zamanla büyüyerek Bursa’da herkesin tanıyacağı ve severek okuyacağı bir haber sitesi olmak benim ve öğrencilerimin en büyük arzusu. Gazetecilik alanına gönül veren ve erken yaşta mesleği öğrenmeye hevesli olan öğrencilerin bir projesi olan Habercimiz.net lise öğrencilerinin büyük istekleri ve heyecanları ile ortaya çıkan bir proje. Her konuda öğrencilerimize yardım etmeyi ve onlara gazeteciliği en iyi şekilde öğretmeye devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.