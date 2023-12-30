Yılbaşında Hava Nasıl Olacak? Türkiye Genelin Hava Durumu Tahminleri
Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde, Türkiye genelinde hava durumu herkesin merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, yılbaşı ve 2024'ün ilk günlerinde yurdumuzun hava koşulları oldukça farklılık gösterecek. İşte detaylar:
Batı Bölgelerinde Yağmurlu Bir Yılbaşı Bekleniyor
Yılbaşında Türkiye'nin batı bölgeleri, genellikle yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacak. Bu durum, batı kesimlerde hafif ve orta kuvvette yağmurun habercisi. Bu dönemde batıdaki vatandaşlarımızın şemsiye kullanmaları faydalı olabilir.
Diğer Bölgelerde Parçalı Bulutlu ve Yağışsız Hava
Yurdun diğer bölgeleri ise, yılbaşı ve takip eden günlerde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkisi altında kalacak. Bu durum, güneşli ve açık bir havanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.
Sis ve Pus Oluşumu
Yurdun iç kesimleri, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havaya sahne olacak. Bu durum, özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücüler için ekstra dikkat gerektiriyor.
Hava Sıcaklıkları
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, kış aylarında daha ılıman bir hava anlamına geliyor.
Rüzgar Durumu
Yeni yılın ilk günlerinde rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlayabilir.
Şehirler Bazında Hava Durumu Tahminleri
- Ankara: Parçalı bulutlu, pazartesi günü güney kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. En düşük 1, en yüksek 10 derece.
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli. En düşük 10, en yüksek 15 derece.
- İzmir: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve sisli. En düşük 11, en yüksek 17 derece.
- Kayseri: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu. En düşük 1, en yüksek 12 derece.
- Antalya: Parçalı bulutlu, pazartesi aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yerel kuvvetli. En düşük 12, en yüksek 20 derece.
- Adana: Parçalı bulutlu, pazartesi günü aralıklı sağanak yağışlı. En düşük 7, en yüksek 19 derece.
- Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. En düşük -2, en yüksek 11 derece.
- Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu. En düşük -5, en yüksek 5 derece.
- Trabzon: Az bulutlu ve açık. En düşük 8, en yüksek 16 derece.