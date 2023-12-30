Yılbaşında Hava Nasıl Olacak? Türkiye Genelin Hava Durumu Tahminleri

Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde, Türkiye genelinde hava durumu herkesin merak konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, yılbaşı ve 2024'ün ilk günlerinde yurdumuzun hava koşulları oldukça farklılık gösterecek. İşte detaylar:

Batı Bölgelerinde Yağmurlu Bir Yılbaşı Bekleniyor

Yılbaşında Türkiye'nin batı bölgeleri, genellikle yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacak. Bu durum, batı kesimlerde hafif ve orta kuvvette yağmurun habercisi. Bu dönemde batıdaki vatandaşlarımızın şemsiye kullanmaları faydalı olabilir.

Diğer Bölgelerde Parçalı Bulutlu ve Yağışsız Hava

Yurdun diğer bölgeleri ise, yılbaşı ve takip eden günlerde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkisi altında kalacak. Bu durum, güneşli ve açık bir havanın keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

Sis ve Pus Oluşumu

Yurdun iç kesimleri, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havaya sahne olacak. Bu durum, özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücüler için ekstra dikkat gerektiriyor.

Hava Sıcaklıkları

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum, kış aylarında daha ılıman bir hava anlamına geliyor.

Rüzgar Durumu

Yeni yılın ilk günlerinde rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlayabilir.

Şehirler Bazında Hava Durumu Tahminleri