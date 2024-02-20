Yerlikaya: Bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini teslim edeceğiz

Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne katılan Bakan Yerlikaya, butona basarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hak sahibi afetzedeler için inşa edilen 1423 konut için kura çekimini başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, "asrın felaketi"nin yıl dönümünde depremlerden etkilenen illerde tamamlanan konutların kura ile anahtarlarını teslim ettiklerini, bu kura töreninin sonuncusu olan 11'incisinin bugün Diyarbakır'ın ev sahipliğinde yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasına değinen Yerlikaya, arama çalışmalarının yapıldığı bölgeden geldiklerini belirterek, "Rabb'im tekrarlarından hepimizi korusun. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile bilgi arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel önemine işaret ederek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Diyarbakır'ın da olumsuz etkilendiğini, gözyaşı döktüğünü, hüzne boğulduğunu anımsatarak, şöyle dedi:

"El ele verip ayağa kalkmasını hamdolsun bildik. Dünyanın en büyük arama kurtarma ve iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Diyarbakırlı kardeşlerimiz bizim en büyük dert ortağımız, yoldaşımız oldu. 7'den 70'e bir olduk. Asrın felaketini hep birlikte asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük. Sarsılmaz ve sağlam iradenizi ortaya koydunuz. Nice badireleri böyle atlattık. Allah hepinizden razı olsun. Bugün de bu zorluklardan birini daha aşıyoruz. Diyarbakır'ımızda deprem konutlarımızın kura ve anahtar teslim törenini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz."

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Yerlikaya, Diyarbakır'da ev sahibi ve kiracı 20 bin haneye bugüne kadar 795 milyon lirayı aşkın kira yardımı yapıldığını, kent merkezlerinde ve kırsalda olmak üzere toplam 988 konteynerde 3 bin 762 depremzedenin misafir edildiğini, ihtiyaç sahibi 678 aileye "Esenkart" dağıtıldığını, depremlerden sonra Diyarbakır'a 3 milyar lirayı aşkın kaynak aktarıldığını dile getirdi. Yerlikaya, giden canların geri gelmeyeceğini ancak Diyarbakır'ı eskisinden çok daha güzel ve güvenli şekilde tekrar imar ve ihya etmeye kararlı olduklarını belirtti.

"Büyük bir onur duyarak ifade etmek istiyorum ki; asrın felaketinden sadece 19 gün sonra yeni sıcak yuvaların temelini atabilecek dünyada başka bir ülke, başka bir devlet yoktur" ifadesini kullanan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Hedeflerinin bu 2 ay içinde deprem bölgesi genelindeki 11 ilde 75 bin konutun teslimini yapmak olduğunu belirten Yerlikaya, ardından da her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacaklarını aktardı.