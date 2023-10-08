Yerlikaya açıkladı: Kahramanlar Operasyonu'nda 2 bin 554 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 81 ilde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari şahsın yakalandığını, bunlardan 12'sinin 10 yıldan uzun zamandır, 91'inin ise 5 ila 10 yıl arası süredir arandığını bildiren Yerlikaya, operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik etti.
Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
???? 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
???? 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
???? 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF