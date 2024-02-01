Yerel Seçimlere Doğru: Siyasi Partiler ve Adaylar için Son Hazırlıklar

Yerel yönetimlerin geleceğini belirleyecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimi, 31 Mart'ta tüm coşkusuyla gerçekleştirilecek. Bu önemli tarihe giden yolda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim takvimi adaylar ve siyasi partiler için son derece kritik. İşte, seçim sürecine dair bilmeniz gerekenler:

Seçim Takvimi ve Önemli Tarihler

Seçim süreci, adayların ve siyasi partilerin dikkatle takip etmesi gereken bir dizi önemli tarihi içeriyor. Öncelikle, seçmen kütüklerinin askıya çıkması ve kesinleşmesi işlemleri 3 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Bu, seçmenlerin oy kullanma hakkına sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri için bir fırsat sunuyor.

Aday Listelerinin Teslimi

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların, aday listelerini 20 Şubat saat 17.00'ye kadar ilgili seçim kurullarına teslim etmeleri gerekiyor. Bu, adayların seçim sürecine resmi olarak dahil olmalarını sağlayan kritik bir adım.

Aday Listelerindeki Düzenlemeler

Listelerin tesliminden sonra, siyasi partiler ve bağımsız adaylar, listelerindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bu süreç, adayların seçim yarışında en güçlü şekilde yer alabilmesi için büyük önem taşıyor.

Propaganda Dönemi

Seçim propagandası ve bazı seçim yasakları, 21 Mart'ta başlayacak. Bu tarih, adayların ve siyasi partilerin seçmenlerle buluşmaları, projelerini ve vaatlerini anlatmaları için altın bir fırsat sunuyor.

Oy Kullanma İşlemleri

31 Mart'ta, seçmenler yerel yönetimlerin geleceğini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Oy kullanma saatleri, Türkiye'nin doğu ve batı bölgeleri arasında farklılık gösteriyor. Doğu illerinde oy kullanma işlemi 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecekken, batıdaki illerde ise oy kullanma işlemi 08.00'de başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak.

35 partinin adayları yarışacak

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDAPAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

Oy verme saatleri

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.