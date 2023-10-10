Yeni Meteorolojik Tehdit: 14 İlde Sarı Kodlu Uyarı! Hangi İllerde Okullar Kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardı ardına yaptığı açıklamalar, tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. 14 il için sarı kodla yapılan uyarılar, kuvvetli yağışların yanı sıra sel, su taşkını, heyelan gibi olumsuz durumları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Bu doğrultuda, en çok merak edilen konu ise okulların tatil olup olmayacağı.

Okullar Tatil mi?

Bu tür kritik uyarılar, özellikle öğrenci ve veliler için önem arz ediyor. Öğrenci ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini yakından takip ediyorlar. Özellikle Samsun'da yakın zamanda yaşanan sel felaketi sonrasında okulların tatil edilmesi, bu konuda daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kritik Yağış Uyarısı: Hangi İller Tehdit Altında?

Yağışlar, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri, Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt'te kuvvetli şekilde hissedilecek. Rize ve Artvin kıyı bölgelerinde ise yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sel, su taşkını gibi olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Rüzgar Uyarısı: Doğu Anadolu'nun Doğusunda Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor!

Doğu Anadolu'nun doğu bölgeleri, kuvvetli rüzgarın etkisi altında kalacak. Erzurum, Kars, Ağrı ve diğer bazı şehirlerde rüzgar hızının 70-80 km/saate kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin olacak. Bölgede yaşayanların çatı uçması, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.