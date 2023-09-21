Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi: Avukat Tutarken Cebinizden Ne Kadar Çıkacak?
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni avukatlık asgari ücret tarifesi, birçok kişi ve kurumu yakından ilgilendiriyor. Peki, yeni tarife nasıl bir maliyet artışına yol açacak? Hangi hizmetler daha pahalı olacak? İşte detaylar....
Avukatla Ofiste Danışmanlık Ücreti Artıyor mu?
Yeni tarifeye göre, bir avukatla ofiste ilk saat için yapılacak olan sözlü danışmanlığın ücreti 2.300 TL olmuştur. Eğer danışmanlık süresi bir saati aşarsa, her ilave saat için 1.300 TL daha ödenecektir.
Kamu ve Özel Sektör İçin Sözleşmeli Avukat Ücretleri Ne Durumda?
Sözleşmeli avukatlık hizmetleri için kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, en az 15.800 TL ödemek zorundadır. Yani, uzman bir avukatla anlaşmayı planlıyorsanız, bütçenizi buna göre ayarlamalısınız.
Dava Açarken veya Savunma Yaparken Ödeyeceğiniz Ücretler
Dava süreçleri için belirlenen ücretler, en düşük 8.000 TL'den başlayarak en fazla 67.700 TL'ye kadar çıkabilecektir. Bu da demektir ki, bir dava açmayı veya bir davada savunma yapmayı düşünüyorsanız, maliyetler konusunda hazırlıklı olmalısınız.
Acil Durumlarda Özel Çağrı Ücretleri
Eğer avukatınıza özel bir yerde danışmanlık almak için çağrı yaparsanız, ilk saat için 4.800 TL ücret ödemeniz gerekecektir. Yani, acil bir durumda hukuki danışmanlık almayı planlıyorsanız, bu ücreti göz önünde bulundurmalısınız.
Avukatlık hizmetlerinin yeni asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de ilan edildi ve birçok alanda değişiklikler getirdi. Hukuki danışmanlık almayı düşünen bireyler ve kurumlar için bu yeni tarife oldukça önemli. Avukatlık ücretlerinin ne kadar olacağını bilmek, bütçe planlaması yaparken size yardımcı olacaktır. Bu yüzden, avukat tutmayı veya hukuki danışmanlık almayı planlıyorsanız, yeni tarifeyi mutlaka incelemelisiniz.
Yeni Avukatlık Ücretleri
Birinci Kısım
Birinci Bölüm: Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
- Büroda sözlü danışma: İlk bir saat 2.100,00 TL, sonraki saatler 1.300,00 TL/saat
- Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma: İlk bir saat 4.800,00 TL, sonraki saatler 2.100,00 TL/saat
- Yazılı danışma: İlk bir saat 4.800,00 TL, sonraki saatler 2.300,00 TL/saat
- Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi: 3.600,00 TL
- Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması:
- Kira sözleşmesi: 4.400,00 TL
- Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname: 19.000,00 TL
- Ticari işlerle ilgili sözleşmeler: 400,00 TL
İkinci Bölüm: İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
- Belgelendirme veya tahsilat: 5.500,00 TL
- Hakkın tespiti, tescili vb. için: 1.300,00 TL
- Sürekli sözleşme ile çalışılan finans kuruluşlarına hukuki yardım: 1.300,00 TL/sözleşme
- Tüzel kişi tacirlerin iş takibi: 31.900,00 TL
- Vergi uzlaşma komisyonları: 12.900,00 TL
- Uluslararası yargı yerlerinde:
- Duruşmasız: 61.100,00 TL
- Duruşmalı: 109.400,00 TL
Üçüncü Bölüm: Sözleşmeli Avukatların Aylık Ücreti
- Yapı kooperatifleri: 10.500,00 TL
- Anonim şirketler: 15.800,00 TL
Dördüncü Bölüm: Kamu ve Özel Sektör Sözleşmeli Avukat Ücreti
- Aylık Avukatlık Ücreti: 5.800,00 TL
İkinci Kısım
Birinci Bölüm: Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
- İhtiyati tedbirler ve benzeri işler:
- Duruşmasız: 4.700,00 TL
- Duruşmalı: 5.900,00 TL
- Ortaklığın giderilmesi: 7.600,00 TL
- Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları: 17.400,00 TL
- Vergi Mahkemeleri:
- Duruşmasız: 10.100,00 TL
- Duruşmalı: 20.900,00 TL
- Tüketici Mahkemeleri: 8.700,00 TL
İkinci Bölüm: Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
- İcra Dairelerinde takip: 3.600,00 TL
- İcra Mahkemelerinde takip: 4.200,00 TL
- İcra Mahkemelerinde duruşmalı işler: 6.800,00 TL
- Tahliyeye ilişkin icra takipleri: 7.400,00 TL
- İcra Mahkemelerinde ceza işleri: 5.600,00 TL
- Ceza soruşturma evresi: 5.300,00 TL
- Sulh Hukuk Mahkemeleri: 10.700,00 TL
- Sulh Ceza ve İnfaz Hakimlikleri: 8.000,00 TL
- Asliye Mahkemeleri: 17.900,00 TL
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