Yazarımız Bülent Uğur Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin kutlamasında

"İki yıl önce 44 gün süren Vatanseverlik Savaşı'nı kazanan Azerbaycan, Türk dünyasında yeni bir zafer destanı yazdı. O günler, Türk-Azerbaycan kardeşliğinin bir başka kutlaması olarak tarihe geçti. Tek millet iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan'ın mutlu gününde de, hüzünlü gününde de yan yana olduğunu dünya bir kez daha gördü."

Bu, Bakü'de düzenlenen "Zafer, Mutlu Azerbaycan!" ile teyit edildi. 2005-2010 yılları arasında Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği'nde basın müşavirliği yapan ve Yeni Gün yazarı Bülent Uğur ağabey etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şuşa Yılı" çerçevesinde düzenlenen etkinliğin, Kamu Tüzel Kişiliği "4 Nolu Çocuk ve Gençlik Geliştirme Merkezi" ve Yürütme Kurulu'nun ortak organizasyonuyla Pirallahi İlçesi Gençlik Merkezi'nde düzenlendiğini belirtmek gerekir. Pirallahi Bölgesi'nin gücü. Edinilen bilgiye göre, Pirallahi İlçe Yürütme Gücü Başkanı B. Uğur ile birlikte YAP Yasamal ilçe teşkilatı başkanı Vasif İmanov, Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Felsefesi Doktoru Bakhtiyar Nabiyev, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet İdaresi Akademisi Profesörü Bakhtiyar Nabiyev. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarih Doktoru Elchin Ahmadov, Profesör, Bakü Devlet Üniversitesi Bilimsel İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı Sevda Süleymanova, Vatan Savaşı katılımcıları ve şehit aileleri ile çalışmaların düzenlenmesi daire başkanı Cavid Farhadov Bakü Şehri Yöneticisi, Aflatun Amashov, Değerli gazeteci, "Xalq gazetesi" yazı işleri müdürü,

Etkinliğin resmi bölümünden önce konuklar, Şuşa kentinin tarihi mimari eserlerinin sergilendiği sanat sergisiyle tanıştı.

Edinilen bilgiye göre, Canlarını toprak bütünlüğü ve egemenliği için feda eden aziz şehitler anısına İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlikte Şuşa'nın geçmişine ve bugününe dair bir video gösterildi. Azerbaycan'ın kültürel, bilimsel ve stratejik bir yere sahip olduğunu vurguladılar. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın Azerbaycan halkı için tarihi önemi, yüksek kültürel ve manevi değeri dikkate alınarak 2022'nin Cumhuriyet'te "Şuşa Yılı" ilan edilmesine ilişkin Kararnameyi imzaladığı kaydedildi. 5 Ocak 2022'de Azerbaycan'ın.

Konuşmacılar, Başkomutan İlham Aliyev liderliğindeki kahraman Azerbaycan Ordusunun mükemmel askeri operasyonlar yürüttüğünü ve cesaret, yiğitlik, kahramanlık, güç ve milli ruh sergilediğini kaydetti: "Azerbaycan Ordusu Şuşa'yı işgalcilerden kurtardı ve Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı. 8 Kasım'da Şuşa'da bayrak. "Şuşa'nın düşman esaretinden kurtarılması, savaşın kaderinde belirleyici bir rol oynadı ve Ermenistan'ın yenilgisini kabul etmesi ve teslim olmasıyla sonuçlandı."

Konuşmaların ardından kamu tüzel kişiliği olan 4 Nolu Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi'nin çeşitli üyelerinin katılımıyla sanat programının sunulduğu da vurgulandı.