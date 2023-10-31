Yaycı: İsrail’in hedefinde Elâzığ da var!

İstanbul Yenikapı’da Elâzığ Dernekler Federasyonu ELFED tarafından düzenlenen Elazığlılar Buluşuyor etkinliğinde konuşan Cihat Yaycı, dünyadaki en genişlemeci devletin İsrail olduğunu söyledi.

Cihat Yaycı, 22 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Bursa’dan daha küçük olan İsrail’in bugüne kadar Filistin’in yüzde 85’ini yuttuğunu belirtti. Sözde büyük İsrail’in hedefinde Türkiye topraklarının da bulunduğunu ifade eden Yaycı bu konuda şunları söyledi:

“Sevr Antlaşması imzalanınca büyük İsrail’in önü açılmıştır. Bunu çöpe atan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk milleti olmuştur. İşte o Türk milleti, İstiklal Harbi mücadelesini yaparak o haritayı, o anlaşmayı çöpe atmıştır. Dolayısıyla, Siyonizm’in önündeki en büyük engel Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığıdır, mevcut sınırlarıdır.

Siyonizm ne demek? Siyon dağına ulaşmak, orayı alma felsefesi. Yani büyük İsrail felsefesi. Büyük İsrail’in vadedilmiş toprakları bizim 22 tane vilayetimizi kapsıyor. Bunun içinde Elâzığ da var. Dikkat! Dikkat! Elazığ’a kimse bir şey yapamaz da... Böyle bir şey olmaz da... Bilin diye söylüyorum. Yoksa ne Türkiye’ye ne Elazığ’a hiç kimsenin gücü yetmez. Ama bilin yani böyle bir hayalleri var.”

“ELÂZIĞ, TÜRK’ÜN ANADOLU’DAKİ KALKANIDIR”

Elazığlı olan Cihat Yaycı, Elazığ’ın stratejik önemi hakkında ise şunları söyledi:

“Elâzığ, Türk’ün Anadolu’daki kalkanıdır. Elazığ’ı çekersen kalkan düşer. O bakımdan tarih boyunca Elâzığ, böyle bir görev yüklenmiştir Türk tarihinde. Bunun altını kalın, kalın, kalın çizelim. Çizelim ki, memleketimizle gurur duyalım.

Elazığ’dan hain çıkmaz. Çıkarsa da Elazığlı değildir zaten. Elazığ’dan vatanperver çıkar. Elazığ’dan dürüst adam çıkar. Elazığ’dan iyi adam çıkar. Kadınıyla erkeğiyle... Onun için bizim memleketimizle hepimiz gurur duymalıyız.

Bizim derdimiz vatan, millet, devlet. Davamız Türklük davası. Ama bizim Türklük davamız ırki bir dava değil. Onun da altını çizelim. Biz nasıl milliyetçiyiz? Atatürk’ün tarif ettiği şekilde milliyetçiyiz. Bizim için Türk demek şu demektir: Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye ahalisinden misin? O zaman Atatürk bunlara Türk milleti diyor. İster siyahi ol ister Arap ol ister Rus ol ister Türk ol ister Kürt ol fark etmez diyor. Köken önemli değil, önemli olan hissetmektir.”

Yoğun katılımın olduğu konferansın sonunda ELFED Başkanı Kazım Gökhan Elgin tarafından Cihat Yaycı’ya plaket takdim edildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekildi.