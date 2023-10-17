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Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor

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Yarın Bu Saatlere Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Yoğun Yağış Geliyor
İstanbul'da yarın sabah saatlerinde, özellikle 05:00-09:00 arasında kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar önce Avrupa yakasını etkileyecek, ardından Anadolu yakasına yayılacak. Bu dört saatlik süre zarfında metrekareye 10 kg yağış düşmesi bekleniyor.

İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yarın sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini belirtti. İşte ayrıntılar:

İstanbul'da Yarın Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul'da yarın sabah saatlerinde, özellikle 05:00-09:00 arasında kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar önce Avrupa yakasını etkileyecek, ardından Anadolu yakasına yayılacak. Bu dört saatlik süre zarfında metrekareye 10 kg yağış düşmesi bekleniyor.

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Sıcaklıklar Geçici Bir Süre Düşecek

Yağışın etkisiyle, Türkiye genelinde sıcaklıklar 3-4 derece daha düşecek. Bu düşüş, yaklaşık iki gün boyunca devam edecek. Ancak cuma gününden itibaren tekrar yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Cuma gününden sonra ise yaklaşık dört gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da ise bugün 19°C olan hava sıcaklığı, yarın ve hafta sonunda 23-24°C'ye yükselmesi öngörülüyor.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ancak gece yarısından sonra Trakya'dan yağışlar başlayacak. Yarın sabah erken saatlerden itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise yağışlar tüm Türkiye genelinde görülecek. Akşam saatlerinde batı bölgelerden çekilmeye başlayacak, doğu bölgelerinde ise etkisini sürdürecek.

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Hava Durumu Genel Görünüm

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sadece Trakya'nın kuzeyi hariç olmak üzere Marmara, Ege'nin kuzeyi, Sinop ve Samsun'un batısı hariç Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu sağanak yağışlarla, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Özellikle Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Yağış alan bölgelerde sıcaklık 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak, ancak yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif esintiler görülecek. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgarlar yaşanabileceğinden, bu bölgelerde de dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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