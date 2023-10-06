Yaratıcı Özgüven Festivali gerçekleşti

Öğretmen Ağı, çocuğun ve toplumun gelişimine katkı sunan en önemli aktörlerden öğretmenlerin desteklenmesi, güçlenmesi, kişisel ve mesleki gelişimleri için öğretmenlerle birlikte yol almaya ve bu konuda projeler geliştirmeye devam ediyor.

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek oluşturduğu bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı, her gün karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştiren öğretmenlerden aldığı ilhamla bu yıl Yaratıcı Özgüven Festivali’nin üçüncüsünü düzenledi. Mehmet Zorlu Vakfı’nın festival partnerliğinde bu yıl da Zorlu PSM Sky Lounge’da #YaratıcılıklaBirlikte temasıyla gerçekleştirilen festival yoğun ilgi gördü.

Birlikteliğin ve işbirliğinin yaratıcılığımızı çoğalttığından hareketle düzenlenen festivalde Öğretmen Ağı gönüllü Değişim Elçisi öğretmenlerinin yanı sıra alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer aldı.

Festivalde, Eğlenceli Bilim, Teknokta Yenilikçi Öğrenim Çözümleri & Bilim Kahramanları Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Araştırmacı Çocuk Merkezi, Öğretmen Akademisi Vakfı, GamFed, Şehir Dedektifi, Kodluyoruz Derneği, İhtiyaç Haritası gibi paydaşlarla bir araya gelen 500’e yakın katılımcı aynı zamanda yaratıcılık ve birliktelik temasında çeşitli aktivitelere ve Öğretmen Ağı Değişim Elçisi öğretmenlerin hazırladığı çeşitli etkileşim alanlarına katılma imkanı yakaladı.

Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez , “Biz Öğretmen Ağı’nda her zaman birlikte hareket etmemeyi öğrendik. Birlikteliğimizden güç aldık. Hem öğretmenlerin birbirinden öğrenmeye hem de her kurumdan insanların bu dayanışmayı örmeye ihtiyacı var. Yaratıcılık ancak o zaman ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Yaratıcı Özgüven Festivali Koordinatörü, Öğretmen Ağı Kolaylaştırıcı Ekibi’nden Irmak Akıncı Canbaz ise öğretmenlerin, zor zamanların içinden bir arada ürettikleri yaratıcı çözümlerden aldıkları güçle çıktıklarına değinerek, “Öngörülemezlik çağında elimizdeki en önemli araç yaratıcı düşünme; en güçlü olduğumuz an ise yüzümüzü birbirimize döndüğümüz anlar. O sebeple, Yaratıcı Özgüven Festivali’nin bu seneki en önemli misyonu, birbirimizden aldığımız gücü, yaratıcılığın ilhamıyla birleştirmek” şeklinde konuştu.

“Öğretmenler geleceğin fotoğrafını çeken kişilerdir”

Festivalin, açılış oturumunda söz alan Yazar-Senarist Başar Başaran, “Öğretmenlere ben onarımcılar diyorum. Onarımcı grubun gözlerine baktığımda umutlanıyorum. Ben de yazarken bir çocuğun zihninde bir şeyler değiştirebileceğim umudunu taşıyorum. Bunu düşünerek sınıfa giren öğretmen de bir şeyleri değiştirecektir. Bundan alâ yaratıcılık olmaz diye düşünüyorum,” şeklinde konuştu.

‘#YaratıcılıklaBirlikte: Neden Yaratıcılık?’ panelinde konuşan Fotoğraf Sanatçısı Dilan Bozyel, Vokal Akademi Kurucu Sanat Yönetmeni ve Koro Şefi Başak Doğan ve Radyo Sunucusu Emre T urhan; öğretmenliğin, yapılan işin dünyayı daha iyi bir yer yapma idealini karşıladığını ve bu idealin de yaratıcılığa denk düştüğünü, mevcut olanı iyileştirmek gibi bir anlam taşıdığının altını çizdiler. Yaratmanın illaki bir eseri, olmayan bir şeyi yaratmak olmadığını ifade eden konuşmacılar, sistemin içinde sistemi onarmaya çalışan öğretmenlerin dünyayı daha iyi yapma idealiyle dönüştüren rollerine dikkat çektiler. Aynı zamanda paylaşmanın ve birlikte yaratmanın önemine de vurgu yapan konuşmacılar, öğretmenlerin geleceğin fotoğrafını çeken kişiler olduğunu ve yaratıcı bir gençliğin yetişmesinde en büyük rolü üstlendiklerini söylediler.

“Dayanışma ile birlikte yaratıcılık ortaya çıkar”

Moderatörlüğünü akademisyen ve sosyal girişimci Prof. Dr. Itır Erhart’ın yaptığı ‘#Yarat ıcılıklaBirlikte: Neden Birlikte?’ panelinde konuşan İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Birce Altay, İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Koordinatörü Dorukhan Demirbilek ve Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Merve Sarılı Kaya ise dönüşümün, değişimin yalnız bir kişinin bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığına ve dayanışmanın yaratıcılığı nasıl ortaya çıkardığına değindiler. Ayrıca kriz ve afet dönemlerinde birlikte hareket ederek, birlikte düşünerek, birlikte çözüm bulmaya çalışarak insanın yaratıcılığının ne kadar etkili olduğunu vurguladılar. Dayanışmanın en önemli özelliklerine de değinen konuşmacılar; bunun iyi bir dinleyici olmaktan başladığını, inisiyatif almak ve gözetme halinin de önemli olduğunu ifade ettiler.

Birbirinden renkli #YaratıcılıklaBirlikte hikayeleri ödüllerini buldu

Yaratıcı Özgüven Festivali kapsamında kapanış oturumunda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaratıcılık hikayelerine de ödül verildi. Hikayeler; yaratıcılık, enerji ve işbirliği olmak üzere 3 ana kategoride değerlendirildi. 98 hikaye arasından finale kalan 6 hikaye arasından ilk üç hikaye festival katılımcılar tarafından belirlendi. Katılımcıların oylaması sonucunda Mustafa Sarıkaya hikayesiyle ‘Yaratıcılık Kategorisi Ödülü’ne, Büşra Nur Serdar, ‘İş Birliği Kategorisi Ödülü’ne ve Suat Kardaş ‘Enerji Kategorisi Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller, Öğretmen Ağı Proje Sorumlusu Zeynep Alay ve Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Murat Çıtır tarafından takdim edildi.

Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren Aydın Doğan Vakfı, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı gibi öncü altı vakıf tarafından desteklenen Öğretmen Ağı, ilk Yaratıcı Özgüven Festivali’ni 2021 yılında tamamen dijital olarak düzenledi. Festival, Öğretmen Ağ’ının öğrenme programlarından biri olan, tasarım odaklı düşünme metodolojisinin öğretmencesi olarak özetlenen Yaratıcı Problem Çözme Programı’nın tohumlarını ektiği bir fikir olarak ortaya çıktı. Ağ’da bulunan ve programa katılan Değişim Elçileri’nin, eğitimin sorunlarına yaratıcı çözümler üretip yaygınlaştırdığı bu program kapsamında üretilen içerikler, Çözüm Merkezi’nde farklı öğretmenlerin alıp hızlıca uygulayabileceği kolaylıkta açık kaynak olarak yayımlanıyor.