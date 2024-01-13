Vatan Savunmasında Yitirilen Yiğitler: Pençe-Kilit'te 9 Şehit

Pençe-Kilit Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanca mücadelesini ve terörle olan amansız savaşını simgeleyen önemli bir operasyondur. 12 Ocak 2024'te, üs bölgemize sızma girişiminde bulunan teröristlerle yaşanan çatışma, ne yazık ki 9 değerli askerimizin şehadetiyle sonuçlandı. Bu acı verici olay, ulusumuzu derin bir üzüntüye boğarken, aynı zamanda vatanımız için gösterilen fedakarlığın ve cesaretin de bir göstergesi oldu.

Kahramanlarımız ve Ulusal Güvenlik

Bu zorlu mücadelede hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır diliyoruz. Şehitlerimizin anısına duyduğumuz saygı ve onların gösterdiği kahramanlık, ulusal güvenliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Şehitlerimizin fedakarlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımızı pekiştirmekte ve bu uğurda verilen mücadeleyi anlamlı kılmaktadır.

Pençe-Kilit Harekatı'nın Önemi

Pençe-Kilit Harekatı, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda terörle mücadeledeki kararlılığımızın bir simgesidir. Bölgedeki terörist unsurlara karşı yürütülen bu harekat, ulusal güvenliğimiz için büyük önem taşımaktadır. Operasyon, terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve sınır güvenliğimizin sağlanması açısından hayati bir rol oynamaktadır.

Süregelen Mücadele ve Geleceğe Dair Umut

Bölgede operasyonlar devam etmekte olup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörist unsurlara karşı gösterdiği üstün çaba ve kararlılık, geleceğe dair umutlarımızı yeşertmektedir. Bu mücadelede elde edilen başarılar, terörle savaşta önemli bir adım olup, huzur ve güven ortamının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza… pic.twitter.com/8wvVJ1nUL2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un Niğde'deki ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit iki askerin Kahramanmaraş'taki ailelerine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.

Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.

Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.

Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Atar'ın İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, aile üyelerine şehadet haberini verdi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vali Muammer Erol, yayınladığı başsağlığı mesajında, "İkizce ilçemizin Bolluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Şehit Köroğlu'nun Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, şehidin ailesine şehadet haberini verdi.

Köroğlu'nun arkadaşları tarafından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.

İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.