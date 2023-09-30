Van'daki Sağlık Olayına Bakan Koca'dan Tepki

Van'da bulunan popüler eğitim kurumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşanan üzücü bir olayın yankıları sürüyor. Bu olayda, bir hekimin hasta yakınları tarafından saldırıya uğraması ülkenin dört bir yanında tepki çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Açıklama

Bakan Koca, yaşanan bu talihsiz olaya dair duyduğu rahatsızlığı sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bakan, "Bir doktor arkadaşımızın mağdur olduğu bu olayı kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Olayın Geçmişi ve Detaylar

Koca, acil serviste gerçekleşen olayın, bir hasta ve yakınının doktordan daha fazla bilgi sahibi olduğunu iddia ederek olumsuz bir tavır sergilemesiyle başladığını ifade etti. Bu durumun kısa sürede şiddetle sonuçlandığını belirtti.

Hekimlere Şiddetin Kabul Edilemezliği

Sağlık Bakanı'nın açıklamalarında özellikle vurguladığı bir konu, hekimlere yönelik şiddetin hiçbir koşulda kabul edilemez olduğuydu. Koca, "Bir hekimimize yapılan saygısızlık, kabul edilemez. Bu olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Soruşturma Süreci ve Sonrası

Gözaltına alınan zanlılar hakkında yürütülen soruşturma hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Gerekli ifadeler alındıktan sonra bu kişilerin tutuklanması için savcılığa sevk edilmelerini umuyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, hekim camiası adına mağdur olan doktora geçmiş olsun dileklerini iletti.