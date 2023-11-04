Van'da şehit olan askerin Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi

Van'da bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi altına alındığı hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi.

Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 22 yaşındaki Bektaş'ın şehadet haberini Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden annesi Sultan Bektaş'a ulaştırdı.

Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yaptığı yazılı açıklamada, "Göksun İlçesi nüfusuna kayıtlı Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş, görev yaptığı Van'ın Başkale ilçesinde 4 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.