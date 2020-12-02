Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir bölge 'riskli alan' ilan edildi
İstanbul Bağcılar'daki Göztepe Mahallesi'nde bir...
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 17 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda...
Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına ilk onay İngiltere'den geldi
Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19...
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacak
LGS ve YKS'de öğrenciler tüm...
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 195 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...

Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza

Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir otelde kısıtlamaya uymayan 19 kişi ile iki işletme sahibine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde bir otelin havuz bölümünde konaklama kaydı olmayanların müzik eşliğinde alkol aldıkları bilgisi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Otelin havuz bölümüne giden polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi ile iki işletme sahibine ceza uyguladı. ​​​​​​​

Anahtar Kelimeler:
Covit 19 DenetimiDenetİmPolislerVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.