Van'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza

VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir otelde kısıtlamaya uymayan 19 kişi ile iki işletme sahibine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde bir otelin havuz bölümünde konaklama kaydı olmayanların müzik eşliğinde alkol aldıkları bilgisi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Otelin havuz bölümüne giden polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi ile iki işletme sahibine ceza uyguladı. ​​​​​​​