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Van depreminde yaşamını yitiren öğretmen Oktay Türkoğlu mezarı başında anıldı

Van depreminde yaşamını yitiren öğretmen Oktay Türkoğlu mezarı başında anıldı

AMASYA (AA) - Van depreminde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Van Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yaparken, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile yaşamını yitiren Türkoğlu'nu, yakınları unutmadı.

Oktay Türkoğlu'nun annesi Fethiye, babası İzzet ve kardeşi Orhan Türkoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğretmenin kabri başında dua etti.

Belediye Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Van depreminde büyük acılar yaşandığını dile getirerek, "Anne ve babası için bu günleri unutmak mümkün değildir. Oktay kardeşimizi hayırla yad ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza ve Oktay kardeşimize Allah rahmet eylesin, ailesine de sabır versin." diye konuştu.

Baba Türkoğlu da oğlu ve gelininin mesleklerini severek yaptığını belirterek, "Gelinimin kabri de Konya'da. Şehit oğluma ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Her gün içimiz yanıyor ancak yapacak bir şey yok." dedi.


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Amasyaöğretmen Oktay TürkoğluTaşovaVan Depremi
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