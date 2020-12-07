Vakalara ulaşmak için zamanla yarışırken Kovid-19'la da mücadele ediyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevlileri, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda zamanla yarışıp, mesleğin yükümlülüklerini yerine getirirken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri mücadeleyi anlattı.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, ambulans servisinde paramedik olarak görevini sürdüren sağlık çalışanlarından Tuğba Gören, iş dışında kimseyle temasının olmadığını ancak grip gibi belirtiler göstermeye başlayınca yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Durumu amirlerine bildirdikten sonra kurumunun her gün sağlık durumu hakkında bilgi aldığını, kendini iyi hissedinceye kadar nöbetlerine gelmemesinde kolaylık sağlandığını ifade eden Gören, bu süreçte en büyük korkusunun, virüsü ailesine bulaştırmak olduğunu vurguladı.

Fatma Topkaya da eşinde Kovid-19 belirtileri görülünce mesai arkadaşlarını riske atmamak için durumu derhal kurum yetkililerine bildirdiğini söyledi.

Kendisinin ve ekibinin nöbetten çekildiğini, daha sonra ambulans dahil dinlenme odalarının dezenfekte edildiğini anlatan Topkaya, "Kovid-19 geçiren ağır hastaları da taşıdığımız için onların durumuna gelebileceğimden korktum. Özellikle hastalığın son iki gününde solunum sıkıntım oldu." ifadelerini kullandı.

Elif Canan Özka ise test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisinden çok ailesinden endişe ettiğini belirterek "Halsizlik, ateş ve baş ağrısı şikayetlerim oldu. Hastalık süresi boyunca ailemle aynı evde yaşayıp hem de hastalığı onlara bulaştırmamaya çalışmak gerçekten zordu. Ne yazık ki anneme bulaştırdım. Annemin ve benim sağlık durumunun şu an iyi." dedi.

Acil tıp teknisyeni Demet Kara Özgür ise annesi ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Kurumuna durumu ilettiği andan itibaren hem kendisi hem de ailesinin sağlık durumunun her gün takip edildiğini belirten Özgür, "Babamın oksijen seviyesi düşmeye başlayınca hastaneye yatırma kararı aldık. Babam bir gün serviste kaldı, oksijen seviyesi kritik düzeye gelince yoğun bakıma alındı ve bir hafta sonra vefat etti. Pandemi sürecinde en çok korktuğumuz şey aileme bulaşmasıydı ve bu, başımıza geldi." diye konuştu.