Uzmanlardan Türkiye İçin Meteorolojik Risk Uyarısı: Kış Kuraklığı Kapıda!

Türkiye'deki kış kuraklığı tehlikesi artmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle son aylarda beklenen yağışların yetersizliği konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Prof. Dr. Yusuf Demir de bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yaz Kuraklığından Sonbahar Yağışsızlığına

Türkiye genelinde yaz mevsiminin kurak geçişi, barajlarda su seviyelerinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde barajların su seviyeleri alarm verici düzeylere indi. Bu durum, vatandaşlarımızı ve uzmanları endişelendirdi. Ancak, sonbaharda beklenen yağışlar da maalesef yeterli düzeyde gerçekleşmedi.

Prof. Dr. Yusuf Demir'den Önemli Uyarılar

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kış kuraklığı riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda benzer sorunların yaşandığını belirten Demir, kış aylarında alınması gereken yağışın gerçekleşmemesi durumunun, yeraltı sularını ve tarımı olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

Küresel Isınma ve Su Kaynakları

Küresel ısınma, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Bu nedenle, suyun verimli kullanımının ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapılıyor. Özellikle son dönemlerde meydana gelen ani yağışların tarım üzerinde olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor.

Kış Kuraklığı Nedir?

Kış kuraklığı, kış aylarında beklenen yağışın düzenli olarak alınamaması veya yetersiz gelmesi durumudur. Prof. Dr. Demir, bu durumun, özellikle yeraltı su kaynakları ve tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Önceki yıllarda bu tür kuraklık sorunlarının yaşandığını ve mevcut verilere göre riskin arttığını belirtiyor.