Uzmanlar Açıkladı: Pastırma Yazı Geliyor mu? Pastırma Yazı Ne Zaman Gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu hakkında önemli uyarılar ve tahminlerde bulundu. Bu güncel hava tahminlerine göz atarak, yaklaşan hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

Yarından İtibaren "Pastırma Yazı" Geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Türkiye genelindeki hava koşullarını değerlendirdi. Çalışkan'a göre, yaklaşan günlerde sıcaklıklar artacak ve "pastırma yazı" başlayacak.

Hava Durumu Tahminleri

Parçalı ve Çok Bulutlu Bir Hava Bekleniyor

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava ile kaplı olması bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevresinde yağışlı hava etkili olacak.

Yağışlar ve Hava Koşulları

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar da olabilir.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabileceği belirtiliyor.

Sıcaklık Değişiklikleri

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması, iç ve doğu kesimlerde ise 3-5 derece azalması bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar olacağını belirtiyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarıları

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şehirlerdeki Hava Durumu

İstanbul

İstanbul'da hava açıyor ve sıcaklık 21 dereceye yükseliyor. Sonraki günlerde yaz havası devam edecek.

Ankara

Başkent Ankara'da güneş görülüyor, öğle saatlerinde hava 18 dereceye, gece ise 8 dereceye düşüyor.

İzmir

İzmir'de güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 24 derece olacak.

Bursa

Bursa'da hava 21 derece olacak.

Antalya

Antalya'da güneşli bir gün yaşanacak ve sıcaklık 26 derece olacak.

Marmara Bölgesi

Marmara'da Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Edirne ve Balıkesir'de sıcaklık 22 dereceye, Kocaeli'de ise 21 dereceye ulaşacak.

Ege Bölgesi

Ege'de rüzgar hafif esiyor ve hava açık. Sıcaklık hızla artıyor ve hafta sonunda yaz havası geri dönüyor. Manisa ve Muğla'da sıcaklık 24 dereceye, Afyon'da ise 17 dereceye çıkacak.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu'da erken saatlerde hava kapalı olabilir, ancak öğleden sonra güneş daha fazla görülecek. Sivas-Kayseri kesiminde sabah saatlerinde hafif yağış olabilir. Konya ve Sivas'ta sıcaklık 16 dereceye, Eskişehir'de ise 19 dereceye ulaşacak.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de Adana bölümünde yağmur kısa süreli olarak devam edecek. Mersin'de sıcaklık 27 dereceye, Kahramanmaraş'ta ise 25 dereceye ulaşacak. Diyarbakır ve Mardin çevresindeki kuvvetli sağanaklar öğleden sonra sona erecek. Diyarbakır'da sıcaklık 19 dereceye, Gaziantep'te ise 22 dereceye yükselecek.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz'de Trabzon-Artvin hattında yağışlar şiddetli olacak ve yaylalara kar yağabileceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de ise yağışlar azalacak. Bolu'da sıcaklık 19 dereceye, Trabzon'da ise 17 dereceye ulaşacak. Doğu Anadolu'da ise sağanak yağışlar devam edecek ve Van ile Hakkari'de su baskınlarına dikkat edilmelidir. Erzurum'da sıcaklık 10 dereceye, Malatya'da ise 19 dereceye çıkacak.

Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verirken, Giresun için sarı kodlu uyarıda bulunuyor. Bu uyarılara dikkat ederek gerekli önlemleri almak önemlidir.