Uzayda Türk Bilim İnsanlarının İmzası: TUA ve TÜBİTAK'tan Heyecan Verici Deneyler

Türkiye, uzay bilimleri alanında önemli bir adım atarak, bir dizi deneyi uzayda gerçekleştirecek. Bu deneyler, üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından hazırlanıp, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve TÜBİTAK Uzay uzmanları tarafından incelendi. İşte bu heyecan verici gelişmelerin ayrıntıları.

Kanserden Bağışıklık Hücrelerine Uzanan Geniş Bir Yelpaze

Bu projede, kanser araştırmalarından bağışıklık hücrelerine, alg araştırmalarından propolis çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede 13 farklı deney yer alıyor. Bu deneyler, hem uzay bilimlerine hem de tıp dünyasına önemli katkılar sağlayacak.

gMETAL Deneyi ve MİYOKA'nın Önemi

gMETAL deneyi, uzay araçlarının itki sistemlerini verimli hale getirme amacı taşıyor. MİYOKA deneyi ise, mikro yerçekimi ortamında kurşunsuz lehimleme işlemleri üzerine odaklanacak ve ISS'te elektronik kartlara kurşunsuz bileşen montajı yapılacak.

ALGALSPACE: Kutup Alglerinin Uzayda Kullanımı

ALGALSPACE deneyi, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verilerini karşılaştırarak, uzayda alg kullanımına dair literatürde bir ilk oluşturacak. Bu algler, oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme ve yaşam destek sistemlerinde kullanılacak.

CRISPR-GEM Deneyi ve Bitkiler Üzerindeki Etkisi

CRISPR-GEM deneyi, uzun süreli uzay görevlerinde karşılaşılan zorlukları aşmak için tasarlandı. Bu deney, bitkilerin uzay görevi sırasında karşılaştıkları streslere karşı savunma mekanizmalarını anlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Yapay Zeka Destekli Deneyler

UYNA ve VOKALKORD deneyleri, yapay zekanın gücünden yararlanarak, sırasıyla yüksek mukavemetli alaşımların üretimi ve solunum sistemi rahatsızlıklarının tespiti üzerine çalışacak. OKSİJEN SATURASYONU deneyi ise, yapay zeka desteğiyle düşük yer çekiminin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıracak.

MİYELOİD ve MESSAGE Deneyleri

MİYELOİD deneyi, radyasyonun kanser üzerindeki etkilerini, MESSAGE deneyi ise yerçekimsiz ortamda genlerin işlevlerini inceleyecek. Bu deneyler, uzay görevleri sırasında alınacak kan örnekleri ile desteklenecek.

UZMAN ve EXTREMOPHYTE Deneyleri

UZMAN deneyi, mikroalg türlerinin uzay koşullarında büyüme ve dayanıklılık testlerine odaklanacak. EXTREMOPHYTE deneyi ise, tuz stresine maruz bırakılan bitkilerin tepkilerini inceleyerek, bu bilgileri yeryüzü bitkileriyle karşılaştıracak.

"Elektronik kart üretim teknolojisi test edilecek"

"MİYOKA" deneyinin ise yine TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlandığını bildiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu, çok önemli bir deney. Türk mühendisleri ve teknisyenlerince geliştirilen ve ilk defa uzayda uygulanacak elektronik kart üretim teknolojisi bu deney kapsamında test edilecek. RASAT'ta GÖKTÜRK 2'de İMECE'de, TÜRKSAT 6A'da uydularımızın kartları tasarlanıp üretilirken değerli mühendislerimizin üretim süreçlerinden edindiği tecrübeler neticesinde ortaya çıkan özgün bir teknik, Milli Uzay Programı'nda yer alan diğer uzay projelerine özellikle Ay Araştırma Projesi'ne paha biçilmez katkılar sağlayacak."

Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerince hazırlanan "PRANET" deneyiyle propolis maddesinin mikro yerçekimi ortamındaki bakterilerin yer çekimli ortamdaki bakterilerle benzer sonuçlar verip vermeyeceği karşılaştıracaklarını ifade etti.

Muşlu öğrencilerin propolis deneyi hikayesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Muşlu öğrencilerin deneyinin seçim sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Biz, mayısta astronot çağrısına haziranda da bir Türk bilim insanının 'bilim misyonu' çerçevesinde ISS'e gönderileceğini ve bu konuda bilimsel deney tekliflerinin TÜBİTAK ve TUA'ya iletilmesi için çağrıya çıktık. Lakin bizim bu daveti göndermediğimiz bir ortaokul öğrenci grubu Muş'tan TUA'ya ulaştı. 'Biz duyduk ki bir Türk vatandaşı ISS'e gidecek ve bilimsel deneyler yapacakmış. Bizim de bir deney teklifimiz var. Acaba bizim deneyimizi de gerçekleştirebilir mi?' dediler. Bu, aslında Türkiye'nin çocuklarının hayallerinin nerelere ulaştığını gösteriyor. Bizi de hakikaten çok mutlu etti. Belki ISS açısından da ilklerden olacaktır. Alper, 13 deneyi her gün kayıtlar tutarak gerçekleştirecek. Dolayısıyla Alper, zannediyorum, ISS'in en çalışkan astronotu olacak."