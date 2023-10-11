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Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki vatandaşların tahliyesine ilişkin hazırlığımız var

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Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki vatandaşların tahliyesine ilişkin hazırlığımız var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerek duyulması halinde İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin denizden, havadan her türlü operasyonu yapmayla ilgili hazırlıkları olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerek duyulması halinde İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin denizden, havadan her türlü operasyonu yapmayla ilgili hazırlıkları olduğunu belirtti.

Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin bir soruya Uraloğlu, "Konuyu birinci derecede Dışişleri Bakanlığımız yürütüyor. Dışişleri Bakanlığımız ile koordineliyiz. Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapmayla ilgili hazırlığımız var." yanıtını verdi.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un İsrail'e uçuşları durdurduğunun hatırlatılması üzerine Uraloğlu, bölgedeki şartların uçuş güvenliği için müsait olmadığını ifade etti.

THY ve Pegasus'un kararı kendilerinin aldığını, bakanlığın da bu kararı desteklediğini dile getiren Uraloğlu, "Bizim vatandaşımız da olabilir, başka ülke vatandaşları da olabilir; onların güvenliği bizim için birinci derecede önemli. Onlarla istişare içindeyiz. Uçuş güvenliği sağlanıncaya kadar ya da emin oluncaya kadar uçulmamasını tavsiye diyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Akdeniz'de alarm seviyesine geçilmesi konusunda ise "Oradaki limanlarla ilgili şu anda risk var. O limanlarda risk olunca biz de buraya seyahat edecek olan Türk bayraklı gemileri uyarıyoruz. Buna göre hareket etmelerini istiyoruz. Onun için böyle bir uyarı yaptık." dedi.

Bölgedeki limanlara ancak üçüncü seviye güvenlik önlemi alarak yanaşılmasının söz konusu olduğunu belirten Uraloğlu, "Güvenlik derecesini azaltıp artırmak veya tamamen kaldırma noktasında şartları takip ediyoruz. Şartlar netleştiği zaman ve yeni bir karar almamız gerektiğinde o kararı alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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