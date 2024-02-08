Ulaştırma Bakanı'ndan Demir Yolu Açıklaması Uluslararası Koridorlara Öncelik

Türkiye'nin ulaşım ve altyapı stratejilerinde yeni bir döneme giriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde, demir yolu ağının genişletilmesi ve uluslararası koridorların güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun ifadeleriyle, Türkiye demir yolu ağında büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu makale, Türkiye'nin demir yolu projelerine ve uluslararası koridorlara odaklanarak, bu alandaki gelişmeleri ve gelecek planlarını detaylı bir şekilde ele alacak.

Uluslararası Koridorların Güçlendirilmesi

Türkiye, stratejik konumuyla, Asya ve Avrupa arasında önemli bir geçiş noktası olarak kabul ediliyor. Bu avantaj, demir yolu sektöründe de kendini gösteriyor. Bakan Uraloğlu'nun belirttiği gibi, Türkiye demir yolu ağında uluslararası koridorların tamamlanması ve kapasitenin artırılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu sayede, Türkiye üzerinden geçecek yük taşımacılığı koridorları, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak.

Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi

Özellikle Zengezur Koridoru, gündemdeki önemli projelerden biri. İpek Yolu'nun modern bir devamı niteliğinde olan bu koridor, hem bölgesel kalkınmayı destekleyecek hem de Türkiye'nin transit ülke olarak konumunu güçlendirecek. İran'ın da ilgi gösterdiği bu koridor, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin daha da canlanmasına olanak tanıyacak.

Bunun yanı sıra, Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye, çevre ülkelerin ilgisini çekmeyi ve bölgesel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu proje, özellikle Irak'ın güvenliğine ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacak. Süveyş Kanalı üzerinden yapılan nakliyenin süresini kısaltacak bu yatırım, lojistik sektöründe devrim yaratacak potansiyele sahip.

Türkiye'nin Demir Yolu Ağında Kapasite Artışı

Türkiye'nin demir yolu projeleri, sadece uluslararası koridorları kapsamıyor. Aynı zamanda, iç hatlarda da kapasite artışına gidiliyor. Karşılıklı geçişlerin kolaylaştırılması ve demir yolu ağının genişletilmesi, ülkenin lojistik altyapısını güçlendirecek. Uygun şartlarda sağlanan krediler sayesinde, bu projeler hızla hayata geçiriliyor.

Fav Limanı'na Ulaşacak Demir Yolu ve Otoban Projesi

Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını kolaylaştıracak olan Fav Limanı projesi, bu vizyonun en somut örneklerinden biri. Yaklaşık 1200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşası planlanan bu proje, Türkiye'nin lojistik kapasitesini önemli ölçüde artıracak. 16 milyar dolarlık bu dev yatırım, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü daha da pekiştirecek.

Kalkınma Yolu hattındaki demir yolu için 5,8 milyar dolar harcanacak

Türkiye'den geçecek Kalkınma Yolu'nun demir ve kara yolu olarak Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yük ve yolcu taşıyacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'de Ovaköy (Hudut)-Nusaybin-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adana-Mersin (Yenice)-Ulukışla-Karaman-Konya-Afyonkarahisar-Eskişehir-Gebze-İstanbul-Edirne güzergahının kullanmasının planlandığını anlattı. Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"Bu güzergah toplam 2 bin 88 kilometre. Koridor üzerindeki hat kapasitesinin artırılması amacıyla yeni çift hat ve ikinci hat yapımlarıyla eksik kalan kesimlerdeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Koridorun 1034 kilometrelik kısmının 689 kilometresinde hızlı tren hattı, 345 kilometresinde elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Proje çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 615 kilometrelik yeni demir yolu hattında ise yapıma yönelik planlama çalışmaları sürdürülüyor. Ülkemizin Kalkınma Yolu koridoru üzerinde planlanan yeni demir yolu hatları için 5,8 milyar dolarlık ilave yatırım yapılması öngörülüyor."

Kalkınma Yolu Projesi'nin tasarımları tamamlandı

Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında tesis edilmesi düşünülen doğrudan demir yolu bağlantısının Irak'tan ülke sınırına kadar olan kısmının da Kalkınma Yolu Projesi'nin bir parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye tarafında "Nusaybin-Cizre-Silopi-Ovaköy" Irak tarafında ise "Rabiyya-Fişhabur" olarak öngördükleri hat kapsamında, ülke sınırları içindeki kesimle ilgili yaklaşık 130 kilometrelik projenin hazır olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi'nin danışman firması tasarımlarını 2023'ün başı itibarıyla tamamladı. Ayrıca 'Kalkınma Koridoru'nun ülkemizdeki kara yolu geçişinin ise 1912 kilometre olması planlandı. Halihazırda Kapıkule-Şanlıurfa hattında 1592 kilometrelik kısımda mevcut otoyolla bağlantı sağlanacak. Bununla birlikte, Kalkınma Koridoru kapsamında Şanlıurfa ile Ovaköy arasında 320 kilometrelik yeni otoyol yatırımı planlanıyor. Bu otoyol yatırımının da yaklaşık 2 milyar dolar yatırım bedeli bulunuyor."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek tren projesi

Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı projesinin bittiği bilgisini veren Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız." diye konuştu.

Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın 23 milyar dolarlık Orta Koridor'a kredi verme konusunda ciddi bir aşama kaydedildiğini de sözlerine ekledi.