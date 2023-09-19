Uçaklarda Türbülansı Önleyen Çip Skandalı: Çiğdem İ.'nin Hikayesi

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank skandalının ardından, yeni bir vurgun haberi daha gündeme bomba gibi düştü. Çiğdem İ., uçaklarda türbülansı önlediğini iddia ederek 20 milyon liradan fazla bir vurgun yapmıştı. Ancak işin iç yüzü oldukça karmaşık. Bu makalede, Çiğdem İ.'nin savcılık ifadesi ve yaşadıkları hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

Vurgunun Hikayesi

Çiftlik Bank skandalının yankıları hala devam ederken, Çiğdem İ.'nin adı yeni bir vurgunla anılmaya başlandı. İddiasına göre, uçaklarda türbülansı engellemek için geliştirdiği bir çip sayesinde 20 milyon liradan fazla bir vurgun yapmıştı. Ancak bu hikaye daha fazlasını içeriyor.

Çiğdem İ., savcılık ifadesinde kendisini suçsuz olarak tanıttı. Marmara Üniversitesi Fizik bölümü mezunu olduğunu ve 5 yıl boyunca aynı üniversitede asistanlık yaptığını belirtti. Ancak, dikkat çeken bir detay, kendisinin herhangi bir doktora derecesine sahip olmamasıydı.

Projeye başladığını ve üniversite hocalarına fikrini sunduğunu söyleyen Çiğdem İ., projeye destek bulamayınca kendi başına çalışmaya karar verdi. Daha sonra bir Kanadalı üniversite ile işbirliği yaparak projeyi geliştirdi. 2022 Aralık ayında, bu üniversite ile bir sözleşme imzaladı ve projeyi bir Kanada şirketine sattı.

Ödenmeyen Paralar

Çiğdem İ.'nin anlattıklarına göre, satış sonrası kendisine 27 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu. Ancak, bu ödeme bir türlü gerçekleşmedi. Üniversite, paranın muhabir bir bankada olduğunu ve kendilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.

Çiğdem İ., paranın kendisine ulaşmaması üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi resmi kurumlarla iletişime geçti, ancak sonuç alamadı. Bu süreçte, 5 milyon euro karşılığında projeyi bir Türk şirketine sattığını belirtti.

Çiğdem İ.'nin hikayesi, Türkiye'nin finansal skandallarla çalkalandığı bir dönemde önemli bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Uçaklarda türbülansı önleyen çip iddiasıyla başlayan bu olay, ödenmeyen büyük paraların ve karmaşık ilişkilerin gölgesinde kalıyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmalar devam ediyor.