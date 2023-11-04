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TÜRKŞEKER A.Ş 115 Sürekli İşçi Alacak

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TÜRKŞEKER A.Ş 115 Sürekli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 115 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)’nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 115 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 06.11.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

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