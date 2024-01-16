Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi: Uraloğlu'nun Değerlendirmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde "Yapay Zeka Zirvesi'24" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlikte, Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri üzerine değerli bilgiler verdi. Uraloğlu, Türkiye'nin bu alanlarda kaydettiği gelişmelerle birlikte, ülkenin ekonomik ve stratejik hedeflerine nasıl ulaşabileceğini vurguladı.

Yapay Zeka ve Savunma Sanayi: Türkiye'nin Yol Haritası

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarının önemine değinerek, bu alanlardaki ilerlemenin ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti. Yapay zekanın savunma sanayinde nasıl bir rol oynadığını ve Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini açıkladı.

Türkiye'nin Yapay Zeka Vizyonu ve Ekonomik Etkileri

Yapay zekanın ekonomik büyüklüğünün artan önemine dikkat çeken Uraloğlu, bu teknolojinin 2030 yılına kadar 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ve yapay zeka teknolojilerinin ekonomik kalkınmaya nasıl katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Yapay Zeka Alanındaki Akademik ve Endüstriyel İş Birlikleri

Bakan Uraloğlu ayrıca, yapay zeka alanında akademik ve endüstriyel iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, bu iş birliklerinin Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine nasıl katkı sağlayacağını anlattı. BTK ile YÖK arasındaki protokolün, bu iş birliklerinin somut bir örneği olarak gösterildiğini ve istihdamı artıracak büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

"Yapay zekanın sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabiliyor"

Yapay zeka projelerinin sağlıklı şekilde hayata geçirilmesi için güçlü bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Uraloğlu, "Maalesef yapay zekanın sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. Artık enerji, bankacılık ve finans, ulaşım ve iletişim altyapılarına zarar vermeyi hedefleyenler, bilinçli organize saldırılarını ilk ve yoğunluklu olarak internet aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Çünkü maliyeti düşük olan siber saldırıların tahribatı çok daha büyük olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl yapay zeka yardımıyla Cumhurbaşkanı'mızın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan bir kişi oldu ama failleri süratle tespit edildi ve yakalandı." dedi.

Uraloğlu, yeni teknolojilerin beraberinde büyük riskler de getirdiğine işaret ederek şunları söyledi:

"İşte bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dijital alanda güvenliğini sağlamaya odaklandık. Siber güvenlik konusunda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz üzerinden ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kurarak, siber tehditlere karşı etkin mücadele yürütüyoruz. Gururla altını çizmek istiyorum ki tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule gibi uygulamalarımızla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Bugüne kadar kendi yazılımlarımızla sayısız siber saldırıyı engelledik."

Yapay zekanın özellikle elektronik haberleşme ve bilişim alanında çalışan şirketler ve profesyoneller için önemli fırsatlar barındırdığını dile getiren Uraloğlu, bilişim alanında çalışanların yüzde 54'ü, veri mühendislerinin yüzde 35'i ve veri güvenliği uzmanlarının yüzde 26'sının yapay zekadan yararlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, son 22 yılda bilim, sanayi ve teknolojide yakalanan yükseliş trendinin, toplumsal hayatın her aşamasında yapısal değişikliklere neden olduğunu vurgulayarak, "Oxford Insight'ın 2023'te hükümetlerin kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanım açısından ne kadar hızlı olduğunu ortaya koymak amacıyla yayınladığı Hükümet Yapay Zeka Endeksi Raporu'na göre, 193 ülke arasında ülkemiz 47. sıradadır. Güney ve Orta Asya ülkeleri arasındaki sıralamada ise 2. sıradadır. TÜİK'in 2023 verilerine göre ülkemizde 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'i yapay zeka teknolojilerini kullanmaktadır." diye konuştu.

Yapay zeka ve büyük veri alanlarında yerli ve milli teknoloji üretme kabiliyetlerinin gelişmesine katkı verecek bu zirvenin önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK ile YÖK arasındaki protokolün, Ulusal Yapay Zeka Strateji'mizin en önemli hedeflerinden biri olan yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak adına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. İşbirliği protokolüyle, BTK Akademi altyapısının ve eğitimlerinin üniversiteler tarafından kullanılması, bu eğitimlerin güncellenmesi, içeriklerinin genişletilmesi ve yükseköğretim programlarındaki derslerle eş değer hale getirilmesi sağlanacak."

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yapay zekanın birçok sistemin geliştirilmesinde kullanıldığını ve iş süreçlerinde kullanılarak maliyeti azalttığını söyledi. Karagözoğlu, yapay zeka ile 5G'nin birlikte çalışarak başka teknolojilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. H. Haldun Göktaş ve BTK Başkanı Karagözoğlu, "yapay zeka" derslerinin üniversite müfredatına eklenmesini de kapsayan işbirliği protokolünü imzaladı.