Türkiye'nin Sosyal Güvenlik Sistemi Değişiyor! İşte 2024-2028 Planı Detayları

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı'na göre önemli değişikliklere tabi tutulacak. Bu plana göre, sosyal güvenlik sistemi daha kapsamlı hale getirilerek prim tabanı güçlendirilecek. İşte sosyal güvenlik sistemindeki bu önemli değişiklikler:

1. Daha Geniş Kapsam ve Kolay Giriş İmkanları

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, daha fazla kişiyi kapsayacak şekilde genişletilecek. Farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilerek sisteme girişler kolaylaştırılacak. Ayrıca, kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak ve düşük gelirli esnaf, sanatkarlar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Bu adımlar, sosyal güvenlik sisteminin iş gücü piyasası koşullarına ve esnek çalışma modellerine daha iyi uyum sağlamasını amaçlıyor.

2. Aktüeryal Dengenin Güçlendirilmesi

Sosyal güvenlik sistemi, aktüeryal dengeyi güçlendirecek reformlara ev sahipliği yapacak. Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni çalışma modelleri, sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale getirilecek. Böylece, geleneksel iş yeri kavramının dışında çalışanlar da daha iyi koruma altına alınmış olacak.

3. İstihdamın Teşviki ve Mali Sürdürülebilirlik

Sosyal güvenlik sistemi, kişilerin istihdamda daha uzun süre kalmasını teşvik edecek düzenlemelere odaklanacak. Bu düzenlemeler, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi göz önünde bulunduracak şekilde hayata geçirilecek. Aylık bağlama sistemi, kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik etmek ve mali yük getirmemek için yeniden düzenlenecek.

4. İstihdam Teşviklerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla emeklilik kriterleri, doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarıyla güncellenecek. Ayrıca, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak istihdam teşvik sistemi daha etkili hale getirilecek.

5. Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı

Sosyal Güvenlik Kurumu, bürokrasinin azaltılması ve sigortalılara daha etkin hizmet sunmak için diğer kurumlarla veri paylaşımını artıracak. Ayrıca, tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenerek emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanacak.

6. Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemleri kullanılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek ilaç ve tedavi harcamaları optimize edilecek. "Sağlık Market" uygulaması, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zincirini güçlendirecek ve gereksiz kullanımı önlemeye yönelik düzenlemelere ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, 2024-2028 yıllarına yönelik bu kapsamlı planla daha sürdürülebilir, kapsamlı ve etkin hale getirilerek geleceğe hazırlanıyor. Bu değişiklikler, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin güncellenmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.