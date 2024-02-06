Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı: TÜİK 2023 Raporu Detayları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin nüfusu her geçen gün değişim göstermekte ve bu değişimler ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını etkilemekte. 2023 yılına ait "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçları, Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre artış gösterdiğini ve 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığını ortaya koydu. Bu artış, Türkiye'nin dinamik ve büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerken, nüfusun cinsiyet dağılımı da dikkat çekici detaylar sunuyor.
Nüfusun Cinsiyet Dağılımı ve Yaşam Alanları
Nüfusun yarısından biraz fazlası erkekler (yüzde 50,1) olurken, kadınların oranı ise yüzde 49,9 olarak kaydedilmiştir. Bu dengeli dağılım, Türkiye'nin sosyal yapılanmasında cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulamaktadır. Yaşam alanlarına bakıldığında, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'e gerilerken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'ye yükselmiştir. Bu durum, kentsel ve kırsal nüfus dağılımındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin getirebileceği sosyo-ekonomik fırsatları ve zorlukları ortaya koyuyor.
Yabancı Uyruklu Nüfus ve Göç Hareketleri
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısı ise bir önceki yıla göre azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişiye düşmüştür. Bu durum, Türkiye'nin göç politikaları, uluslararası ilişkiler ve iç güvenlik politikaları açısından önemli bir göstergedir. Yabancı uyruklu nüfusun cinsiyet dağılımı, erkeklerin yüzde 48,6'sını, kadınların ise yüzde 51,4'ünü oluşturuyor. Bu dağılım, Türkiye'nin uluslararası koruma, çalışma ve yaşam imkanları sunan bir ülke olarak çeşitliliğini ve entegrasyon politikalarını gözler önüne seriyor.
İl ve İlçe Bazında Nüfus Değişimleri
Nüfus bakımından en kalabalık şehir olan İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre azalış göstermiş ve 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşmüştür. Bu azalış, İstanbul'un nüfus yoğunluğu, kentleşme sorunları ve yaşam kalitesi üzerine yapılacak çalışmalar için önemli bir veri sağlamaktadır. Diğer yandan, Bayburt 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kaydedilmiş, bu durum Türkiye'nin demografik dağılımındaki farklılıkları gözler önüne sermiştir.
Yaşlı Nüfus ve Ortanca Yaş
Türkiye'nin yaşlı nüfusu artarken, ortanca yaş da yükselmekte. 2022'de 33,5 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e çıkmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerin ortanca yaşı 33,2'ye, kadınlarınki ise 34,7'ye yükselmiştir. Bu veriler, Türkiye'nin yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğini ve bu durumun sosyal hizmetler, sağlık sistemi ve emeklilik politikaları açısından önemli etkileri olabileceğini göstermektedir.
Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek
Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.
Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.
2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
|Toplam
|85 279 553
|85 372 377
|İstanbul
|15 907 951
|15 655 924
|Ankara
|5 782 285
|5 803 482
|İzmir
|4 462 056
|4 479 525
|Bursa
|3 194 720
|3 214 571
|Antalya
|2 688 004
|2 696 249
|Konya
|2 296 347
|2 320 241
|Adana
|2 274 106
|2 270 298
|Şanlıurfa
|2 170 110
|2 213 964
|Gaziantep
|2 154 051
|2 164 134
|Kocaeli
|2 079 072
|2 102 907
|Mersin
|1 916 432
|1 938 389
|Diyarbakır
|1 804 880
|1 818 133
|Hatay
|1 686 043
|1 544 640
|Manisa
|1 468 279
|1 475 716
|Kayseri
|1 441 523
|1 445 683
|Samsun
|1 368 488
|1 377 546
|Balıkesir
|1 257 590
|1 273 519
|Tekirdağ
|1 142 451
|1 167 059
|Aydın
|1 148 241
|1 161 702
|Van
|1 128 749
|1 127 612
|Kahramanmaraş
|1 177 436
|1 116 618
|Sakarya
|1 080 080
|1 098 115
|Muğla
|1 048 185
|1 066 736
|Denizli
|1 056 332
|1 059 082
|Eskişehir
|906 617
|915 418
|Mardin
|870 374
|888 874
|Trabzon
|818 023
|824 352
|Ordu
|763 190
|775 800
|Afyonkarahisar
|747 555
|751 344
|Erzurum
|749 754
|749 993
|Malatya
|812 580
|742 725
|Sivas
|634 924
|650 401
|Batman
|634 491
|647 205
|Tokat
|596 454
|606 934
|Adıyaman
|635 169
|604 978
|Elazığ
|591 497
|604 411
|Zonguldak
|588 510
|591 492
|Kütahya
|580 701
|575 674
|Şırnak
|557 605
|570 745
|Çanakkale
|559 383
|570 499
|Osmaniye
|559 405
|557 666
|Çorum
|524 130
|528 351
|Ağrı
|510 626
|511 238
|Giresun
|450 862
|461 712
|Isparta
|445 325
|449 777
|Aksaray
|433 055
|438 504
|Yozgat
|418 442
|420 699
|Edirne
|414 714
|419 913
|Düzce
|405 131
|409 865
|Muş
|399 202
|399 879
|Kastamonu
|378 115
|388 990
|Kırklareli
|369 347
|377 156
|Niğde
|365 419
|377 080
|Uşak
|375 454
|377 001
|Bitlis
|353 988
|359 747
|Rize
|344 016
|350 506
|Siirt
|331 311
|347 412
|Amasya
|338 267
|339 529
|Bolu
|320 824
|324 789
|Nevşehir
|310 011
|315 994
|Yalova
|296 333
|304 780
|Hakkari
|275 333
|287 625
|Kırıkkale
|277 046
|285 744
|Bingöl
|282 556
|285 655
|Kars
|274 829
|278 335
|Burdur
|273 799
|277 452
|Karaman
|260 838
|263 960
|Karabük
|252 058
|255 242
|Kırşehir
|244 519
|247 179
|Erzincan
|239 223
|243 399
|Sinop
|220 799
|229 716
|Bilecik
|228 673
|228 058
|Iğdır
|203 594
|209 738
|Bartın
|203 351
|207 238
|Çankırı
|195 766
|205 501
|Artvin
|169 403
|172 356
|Kilis
|147 919
|155 179
|Gümüşhane
|144 544
|148 539
|Ardahan
|92 481
|92 819
|Tunceli
|84 366
|89 317
|Bayburt
|84 241
|86 047
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