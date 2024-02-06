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Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı: TÜİK 2023 Raporu Detayları

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Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı: TÜİK 2023 Raporu Detayları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin nüfusu her geçen gün değişim göstermekte ve bu değişimler ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını etkilemekte. 2023 yılına ait "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçları, Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre artış gösterdiğini ve 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin nüfusu her geçen gün değişim göstermekte ve bu değişimler ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını etkilemekte. 2023 yılına ait "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçları, Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre artış gösterdiğini ve 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığını ortaya koydu. Bu artış, Türkiye'nin dinamik ve büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerken, nüfusun cinsiyet dağılımı da dikkat çekici detaylar sunuyor.

Nüfusun Cinsiyet Dağılımı ve Yaşam Alanları

Nüfusun yarısından biraz fazlası erkekler (yüzde 50,1) olurken, kadınların oranı ise yüzde 49,9 olarak kaydedilmiştir. Bu dengeli dağılım, Türkiye'nin sosyal yapılanmasında cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulamaktadır. Yaşam alanlarına bakıldığında, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'e gerilerken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'ye yükselmiştir. Bu durum, kentsel ve kırsal nüfus dağılımındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin getirebileceği sosyo-ekonomik fırsatları ve zorlukları ortaya koyuyor.

Yabancı Uyruklu Nüfus ve Göç Hareketleri

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısı ise bir önceki yıla göre azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişiye düşmüştür. Bu durum, Türkiye'nin göç politikaları, uluslararası ilişkiler ve iç güvenlik politikaları açısından önemli bir göstergedir. Yabancı uyruklu nüfusun cinsiyet dağılımı, erkeklerin yüzde 48,6'sını, kadınların ise yüzde 51,4'ünü oluşturuyor. Bu dağılım, Türkiye'nin uluslararası koruma, çalışma ve yaşam imkanları sunan bir ülke olarak çeşitliliğini ve entegrasyon politikalarını gözler önüne seriyor.

İl ve İlçe Bazında Nüfus Değişimleri

Nüfus bakımından en kalabalık şehir olan İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre azalış göstermiş ve 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşmüştür. Bu azalış, İstanbul'un nüfus yoğunluğu, kentleşme sorunları ve yaşam kalitesi üzerine yapılacak çalışmalar için önemli bir veri sağlamaktadır. Diğer yandan, Bayburt 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kaydedilmiş, bu durum Türkiye'nin demografik dağılımındaki farklılıkları gözler önüne sermiştir.

Yaşlı Nüfus ve Ortanca Yaş

Türkiye'nin yaşlı nüfusu artarken, ortanca yaş da yükselmekte. 2022'de 33,5 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e çıkmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerin ortanca yaşı 33,2'ye, kadınlarınki ise 34,7'ye yükselmiştir. Bu veriler, Türkiye'nin yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğini ve bu durumun sosyal hizmetler, sağlık sistemi ve emeklilik politikaları açısından önemli etkileri olabileceğini göstermektedir.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam85 279 55385 372 377
İstanbul15 907 95115 655 924
Ankara5 782 2855 803 482
İzmir4 462 0564 479 525
Bursa3 194 7203 214 571
Antalya2 688 0042 696 249
Konya2 296 3472 320 241
Adana2 274 1062 270 298
Şanlıurfa2 170 1102 213 964
Gaziantep2 154 0512 164 134
Kocaeli2 079 0722 102 907
Mersin1 916 4321 938 389
Diyarbakır1 804 8801 818 133
Hatay1 686 0431 544 640
Manisa1 468 2791 475 716
Kayseri1 441 5231 445 683
Samsun1 368 4881 377 546
Balıkesir1 257 5901 273 519
Tekirdağ1 142 4511 167 059
Aydın1 148 2411 161 702
Van1 128 7491 127 612
Kahramanmaraş1 177 4361 116 618
Sakarya1 080 0801 098 115
Muğla1 048 1851 066 736
Denizli1 056 3321 059 082
Eskişehir906 617915 418
Mardin870 374888 874
Trabzon818 023824 352
Ordu763 190775 800
Afyonkarahisar747 555751 344
Erzurum749 754749 993
Malatya812 580742 725
Sivas634 924650 401
Batman634 491647 205
Tokat596 454606 934
Adıyaman635 169604 978
Elazığ591 497604 411
Zonguldak588 510591 492
Kütahya580 701575 674
Şırnak557 605570 745
Çanakkale559 383570 499
Osmaniye559 405557 666
Çorum524 130528 351
Ağrı510 626511 238
Giresun450 862461 712
Isparta445 325449 777
Aksaray433 055438 504
Yozgat418 442420 699
Edirne414 714419 913
Düzce405 131409 865
Muş399 202399 879
Kastamonu378 115388 990
Kırklareli369 347377 156
Niğde365 419377 080
Uşak375 454377 001
Bitlis353 988359 747
Rize344 016350 506
Siirt331 311347 412
Amasya338 267339 529
Bolu320 824324 789
Nevşehir310 011315 994
Yalova296 333304 780
Hakkari275 333287 625
Kırıkkale277 046285 744
Bingöl282 556285 655
Kars274 829278 335
Burdur273 799277 452
Karaman260 838263 960
Karabük252 058255 242
Kırşehir244 519247 179
Erzincan239 223243 399
Sinop220 799229 716
Bilecik228 673228 058
Iğdır203 594209 738
Bartın203 351207 238
Çankırı195 766205 501
Artvin169 403172 356
Kilis147 919155 179
Gümüşhane144 544148 539
Ardahan92 48192 819
Tunceli84 36689 317
Bayburt84 24186 047

Kaynak:Haber Kaynağı

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