Türkiye'nin Nüfusu 85 Milyonu Aştı: TÜİK 2023 Raporu Detayları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin nüfusu her geçen gün değişim göstermekte ve bu değişimler ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını etkilemekte. 2023 yılına ait "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçları, Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre artış gösterdiğini ve 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştığını ortaya koydu. Bu artış, Türkiye'nin dinamik ve büyüyen bir ülke olduğunun altını çizerken, nüfusun cinsiyet dağılımı da dikkat çekici detaylar sunuyor.

Nüfusun Cinsiyet Dağılımı ve Yaşam Alanları

Nüfusun yarısından biraz fazlası erkekler (yüzde 50,1) olurken, kadınların oranı ise yüzde 49,9 olarak kaydedilmiştir. Bu dengeli dağılım, Türkiye'nin sosyal yapılanmasında cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulamaktadır. Yaşam alanlarına bakıldığında, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'e gerilerken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'ye yükselmiştir. Bu durum, kentsel ve kırsal nüfus dağılımındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin getirebileceği sosyo-ekonomik fırsatları ve zorlukları ortaya koyuyor.

Yabancı Uyruklu Nüfus ve Göç Hareketleri

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısı ise bir önceki yıla göre azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişiye düşmüştür. Bu durum, Türkiye'nin göç politikaları, uluslararası ilişkiler ve iç güvenlik politikaları açısından önemli bir göstergedir. Yabancı uyruklu nüfusun cinsiyet dağılımı, erkeklerin yüzde 48,6'sını, kadınların ise yüzde 51,4'ünü oluşturuyor. Bu dağılım, Türkiye'nin uluslararası koruma, çalışma ve yaşam imkanları sunan bir ülke olarak çeşitliliğini ve entegrasyon politikalarını gözler önüne seriyor.

İl ve İlçe Bazında Nüfus Değişimleri

Nüfus bakımından en kalabalık şehir olan İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre azalış göstermiş ve 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşmüştür. Bu azalış, İstanbul'un nüfus yoğunluğu, kentleşme sorunları ve yaşam kalitesi üzerine yapılacak çalışmalar için önemli bir veri sağlamaktadır. Diğer yandan, Bayburt 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip il olarak kaydedilmiş, bu durum Türkiye'nin demografik dağılımındaki farklılıkları gözler önüne sermiştir.

Yaşlı Nüfus ve Ortanca Yaş

Türkiye'nin yaşlı nüfusu artarken, ortanca yaş da yükselmekte. 2022'de 33,5 olan ortanca yaş, 2023'te 34'e çıkmıştır. Cinsiyet açısından bakıldığında, erkeklerin ortanca yaşı 33,2'ye, kadınlarınki ise 34,7'ye yükselmiştir. Bu veriler, Türkiye'nin yaşlanan bir nüfus yapısına doğru ilerlediğini ve bu durumun sosyal hizmetler, sağlık sistemi ve emeklilik politikaları açısından önemli etkileri olabileceğini göstermektedir.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle: