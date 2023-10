Türkiye'nin Nitelikli İnsan Gücüne Katkı Sağlayan "Zirve 23" Etkinliği

Türkiye'nin nitelikli insan gücüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren 23 Yetenek Derneği, "Zirve 23" adlı etkinliği düzenledi ve bu etkinliğe 5 bin üniversiteli katıldı. "Geleceğe Adım At" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte açıklanan "23 Araştırma" sonuçlarına göre, Türk gençleri geleceklerinden umutlu.

Gençlerin Buluştuğu "Zirve 23"

Gençler için gençler tarafından kurulan 23 Yetenek Derneği, farklı sektörlerden ve uzmanlık alanlarından seçkin konukları üniversite öğrencileriyle buluşturan "Zirve 23" etkinliğini başarıyla tamamladı.

Temalar ve Konuşmacılar

"Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen zirvenin öğlen oturumları "Denge", "Merak", "Huzur", "Vicdan", "Tutku", "Cesaret" ve "Devrim" temalarıyla zenginleşti. İşte bu oturumların konuşmacıları:

Yazar & Düşünür Alev Alatlı

Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu

Şef & Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir

Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay

Shazam Kurucusu ve CEO’su Chris Barton

Psikoterapist Mehmet Dinç

Swipeline Kurucusu Umut Yaka

Avane Cloud Kitchens Kurucusu Ahmet Orhon

Param Kurucusu ve CEO’su Emin Can Yılmaz

Kiralarsın Kurucu Ortak & CEO’su Başak Baykan

Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, denge konusunda şunları söyledi: "Denge, elde edebileceğimiz bir şey değil, yaşamın kendisidir ve hayatın sürekli hareket halinde olduğunu bilmeliyiz. Erdemler iki aşırı ucun ortasıdır; insanın mutlu olmak için iki uç arasında bir denge bulması gerekir ki açık fikirli ve anlayışlı olduktan sonra, insan her yaşta dengesini kurabilir."

Eko-Sisteme Dikkat

Sistematik bakış açısının önemini vurgulayan Okyay; çatışma, hatta kaos olmadan denge olmayacağını belirterek "Her şeyin başı dünyaya iyi bakmaktan geçiyor. Egosisteme değil, ekosisteme sahip çıkmalıyız." dedi.

Shazam Kurucusu ve CEO’su Chris Barton ise şunları paylaştı: "Eşsiz fikirler yaratmak için her şeyden önce merak etmelisiniz. Shazam’ı ilk geliştirdiğimde her şey çok karmaşıktı; fakat onun üstesinden gelebileceğime inandım. Artık merak ettiğiniz şarkıyı aramaya, ismini yazmaya, sözlerini yazmaya ihtiyacınız yok; sadece bir tuşa basıp keyfinize bakıyorsunuz."

İçimizdeki Potansiyeli Keşfetmek

Psikoterapist Mehmet Dinç, "İçimizdeki yaşama sevincini daima canlı tutmalıyız. Çünkü bütün zorlukların ve travmaların üstesinden sadece onunla gelebiliriz. En büyük hazinemiz yaşamımızdır, onu ciddiye almalı ve ona özen göstermeliyiz. Kendimizi analiz ederek içimizdeki potansiyeli keşfetmeli ve ömür boyu yaşama sevincimizin peşinden gitmeliyiz."

Cesaret: Girişimcilik Paneli

Swipeline Media Kurucu Ortağı Umut Yaka moderatörlüğünde düzenlenen "Cesaret: Girişimcilik Paneli"ne Ahmet Orhon, Emin Can Yılmaz ve Başak Baykan katıldı. Ahmet Orhon; yatırımcı ekosisteminin, henüz yolculuğunun çok başında olduğunu, ayrıca para ve ekip konusundaki kısıtlı imkanlara rağmen hareket edildiğini belirtti. Türkiye'nin nevi şahsına münhasır ekosistem olduğunu söyleyen Orhon, "Neyi daha iyi yapabileceğimize kafayı yormalıyız. Fikir danışın, gardınızı da düşürmeyin." dedi. Orhon, ayrıca girişimi olan gençleri birlikte çalışmaya davet etti.

Girişimcilik ve Risk

Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu Param adına konuşan Emin Can Yılmaz, "Girişimci, risk alabildiği müddetçe girişimcidir. Çünkü işin her aşaması bir risktir ve 'başarısızlıkla yüzleştiğiniz an' çok önemlidir. O nedenle cesaret ve vazgeçmemek çok önemli. 'Hayır' cevabı karşısında motivasyonunuzu düşürmeyin. Ortaklıklarınıza önem verin ve bir sorun varsa, onu çözmeye odaklanan ekibe sahip çıkın."

Toplumsal Katkı ve Girişimcilik

Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, Türkiye'nin çeşitli illerinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleriyle toplumsal gelişime katkı sunuyor. Baybara Demir, kadim Anadolu kültürünün önemine vurgu yaparak, "Sofraya konulan her yemeğin tadı, gücünü aldığı topraktan ve fayda sağladığı yaşamlardan gelir. Unutmayın ki çok güzel bir ülkede, ortak geçmişi paylaştığımız insanlarla birlikte yaşıyoruz; hiçbir şey bundan daha önemli değil. Bu nedenle birbirinize kenetlenin. Gideceğiniz en kıymetli yer memleketinizdir, aldığınız eğitimi memleketiniz için avantaja çevirin. Bunu yaparken de tutkunuzu asla kaybetmeyin. Anadolu’nun kadim kültürüyle bilginizi birleştirin ve yaşadığınız yeri daha iyi bir yer hâline getirin."

Topraklara Sahip Çıkmak

Türkiye Tasarım Vakfı Kurucusu Mehmet Kalyoncu, "Vicdan" oturumunun konuşmacısı olarak, topraklara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Kalyoncu, "Vicdan, insanın kendisiyle yüzleşmesini, kalbiyle aklının uyumlu çalışmasını gerektirir. Türkiye Tasarım Vakfı olarak 6 Şubat’taki yıkıcı depremden sonra ‘durumdan vazife çıkararak’ aylardır Hatay’ın tasarım ve gelişimi için çalışıyoruz. Bize emanet edilen bu topraklarda daha güzel şehirler olsun diye. Bu emanete sahip çıkmalı ve birbirimize güvenmeliyiz. Depremde şehirlerimiz yıkıldı, etrafımızdaki savaşlarda Kiev yıkıldı, Bağdat yıkıldı, Halep yıkıldı. İnsanlığın başladığı topraklar olan Mezopotamya’da kadim şehirler bir bir yok oldu. Bugün ise Gazze yıkılıyor. Bunlar, akılsızlığın değil, vicdansızlığın bir sonucu. O nedenle dünyamızın en büyük ihtiyacı bugün vicdandır."

Türk Gençlerinin Umutlu Bakışı

Zirve'nin önemli sonuçlarından biri, "23 Araştırma"nın gençlik çalışmasının sonuçlarıydı. Harvard Üniversitesi araştırmacısı Ahmet Akbıyık’ın sunduğu araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’deki 18-30 yaş arasındaki 2157 katılımcının yarısından fazlası ülke geleceği konusunda daha az umutluyken, kendi gelecekleri konusunda çoğunlukla umutlu.