Türkiye’nin gözleri konuşulacak

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), Türkiye’nin en eski meslek kuruluşlarından biri olarak 1928 yılından bu yana Türk Göz Hekimlerinin mesleki becerileri ve deneyimlerini geliştirmelerine destek veriyor. Dernek, yıl boyunca bu yönde çok sayıda toplantı yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak öne çıkıyor. Kongre, pandemi önlemleri çerçevesinde ilk kez sanal olarak düzenlenirken, cerrahi uygulamaların gösterileceği ‘Canlı Cerrahi Sempozyumu’ da eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

2020 Ulusal Oftalmoloji Kongresi ve 4. Canlı Cerrahi Sempozyumu Bileşik Toplantısı, 9-13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. TOD’un bu 54’üncü kongresi sanal olarak yapılacak olsa da; paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları her yıl olduğu gibi yine düzenlenecek.

Bilim İleri Eğitim programları

Ulusal Oftalmoloji Kongrelerinde, yıllardır Bilim İleri Eğitim programları (BİLEP) başlığıyla oftalmoloji alanında ileri düzeydeki çalışmalar ve yeni bilgiler paylaşılıyor. Bu yıl kongre yine bir gün süreli bu bölümle açılacak. Kongrenin son gününde ise, daha önceki yıllarda oftalmolojinin sadece 3 alt dalındaki cerrahi birimlerin canlı cerrahi etkinlikleri ve sunumları yapılırken, bu yıldan itibaren 6 cerrahi birimin tamamının cerrahi etkinliklerine yer verilecek ve ameliyatlar sanal ortamda ameliyat videoları üzerinden izlenip tartışılacak.

Hedef, bilimsel şölene dönüştürmek

Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İzzet Can, derneğin en başta gelen işlevinin göz hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitimine katkı vermek olduğuna dikkat çekti. Kongrenin bu anlamda çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten İzzet Can, “Türk göz hekimlerinin oluşturduğu büyük aile olarak hepimiz ilk kez ekranlar önünde buluşacağız. Ama oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerimizle, toplantımızı tam anlamıyla bir bilimsel şölene dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Göz sağlığı ve tedavileri konusunda ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz” diye konuştu.

Kongreye yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da yoğun ilgi var. Toplantılara İngiltere, Almanya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, İtalya, ABD, Kanada, Brezilya, Hindistan, Mısır, Ürdün, Türki Cumhuriyetler, Singapur ve Tayvan’dan katılım bekleniyor.