Türkiye'nin En Az Nüfuslu İlçeleri: TÜİK Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri, ülkemizin demografik yapısına dair kritik detayları açığa çıkarıyor. Belki İstanbul'un yoğun sokaklarından uzakta, huzur dolu bir yaşam sürmek isteyenler için ideal yerler de bu verilerde saklı. İşte Türkiye'nin az nüfuslu, sakin ve huzurlu ilçeleri.

TÜİK 2022 Verileri ve Demografik Farklar

TÜİK'in en güncel raporları, Türkiye'nin değişen nüfus yapısını ve kırsal-kentsel farklılıklarını ön plana çıkarıyor. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ilini de bu raporlar belirliyor: Bayburt, 90 bin kişinin altında bir nüfusa sahip olarak dikkat çekiyor.

İstanbul ve Avrupa Ülkeleri Arasında Nüfus Karşılaştırması

Esenyurt gibi İstanbul'un bazı ilçeleri, nüfus yoğunluğu bakımından Avrupa ülkelerini aratmıyor. Özellikle Esenyurt, 970 bin nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu ilçeyi Ankara'nın Çankaya ve Keçiören ilçeleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi izliyor.

Türkiye'nin Az Nüfuslu, Sakin İlçeleri

1. Yalıhüyük, Konya

İşçi göçü nedeniyle nüfusu azalan Yalıhüyük, sadece 1532 kişi ile Türkiye'nin en sakin ilçesi olarak öne çıkıyor.

2. Han, Eskişehir

Tarihi zenginlikleri ile tanınan Han, göç almadığı için sadece 2045 kişiye ev sahipliği yapıyor.

3. Yayladere, Bingöl

Sülbüs Dağları'nın eteklerinde yer alan bu ilçenin toplam nüfusu 2052 kişi.

4. Kızılören, Afyonkarahisar

Hayvancılıkla geçinen Kızılören ilçesi, 2161 kişilik nüfusu ile dikkat çekiyor.

5. İnhisar, Bilecik

Toplamda dört mahallesi bulunan İnhisar, 2183 kişilik nüfusa sahip.

6. Kofçaz, Kırklareli

Yıldız Dağları'na yakın konumuyla bilinen Kofçaz'ın toplam nüfusu 2251 kişi.

7. Çelebi, Kırıkkale

Bu ilçede yaşayan toplam kişi sayısı 2302.

8. Bayramören, Çankırı

İşçi göçü ile nüfusu azalan Bayramören'de toplam 2433 kişi yaşamaktadır.

9. Hemşin, Rize

Türkiye'nin en sakin 9'uncu ilçesi olan Hemşin, 2482 kişilik bir nüfusa sahip.

10. Otlukbeli, Erzincan

Bu ilçenin toplam nüfusu 2577 kişi.

82. İl Olmaya Aday İlçeler

TÜİK verileri ayrıca, 82. il olma potansiyeli taşıyan ilçeleri de belirliyor. Bu ilçeler arasında Elbistan, Yüksekova, Cizre ve Polatlı gibi önemli yerler bulunuyor.

Türkiye'nin nüfus dağılımı ve demografik yapısı oldukça değişken. İster yoğun İstanbul'un hareketliliği, isterse Yalıhüyük gibi sakin ilçeler, herkesin aradığı yaşam tarzına uygun bir yer mutlaka mevcut. TÜİK verileri, bu zengin çeşitliliği bize sunuyor. Eğer siz de yoğunluktan uzak, huzur dolu bir yaşam arıyorsanız, bu az nüfuslu ilçeler tam size göre olabilir.