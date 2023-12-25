Türkiye'nin Çeşitli Bölgelerinde Kış Koşulları Sebebiyle Okullar Tatil

Türkiye'de yaşanan olumsuz hava koşulları, özellikle kış aylarında birçok il ve ilçede eğitim hayatını etkilemektedir. Son zamanlarda artan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, ulaşım sorunlarına ve eğitimde aksamalara yol açmaktadır. Bu durum, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin günlük hayatını doğrudan etkileyen önemli bir konudur.

Eğitimde Hava Koşullarının Etkisi

Ardahan, Bingöl, Kastamonu, Ağrı, Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Van ve Karabük'ün bazı ilçelerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması sonucu eğitime ara verilmiştir. Yapılan resmi açıklamalara göre, bu bölgelerdeki ilk ve orta dereceli okullar, belirtilen tarihlerde tatil edilmiştir. Böylece öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği öncelikli tutulmuştur.

Bingöl'de Eğitime Ara

Bingöl ilinde, Kiğı, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmiş, özellikle taşımalı eğitim yapılan okullar etkilenmiştir. Kar yağışı ve buzlanma tehlikesi bu kararda etkili olmuştur.

Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı

Kastamonu Valiliği, köylerdeki yoğun kar yağışı ve geceleyin oluşabilecek buzlanma tehlikesi sebebiyle, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verilmesine karar vermiştir.

Erzurum'da Okullar Tatil

Erzurum'da, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Bu süreçte hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına da idari izin verilmiştir.

Ağrı'da Öğrenci Güvenliği Öncelikli

Ağrı Valisi Mustafa Koç, öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını duyurmuştur.

Karabük, Bayburt ve Artvin'de Eğitime Ara

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde, Bayburt'ta ve Artvin Merkez ilçede de benzer şekilde olumsuz hava koşulları eğitimi etkilemiş ve okullar tatil edilmiştir.

Giresun ve Van'da Okullar Tatil

Giresun'da Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Van'ın Muradiye, Çaldıran, Çatak ve Özalp ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilmiştir.