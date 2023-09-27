Türkiye'de Organik Gıda Tercihleri ve Tüketici Davranışları

Gıda fiyatlarının global ve yerel düzeydeki artışı, tüketicileri organik ve fonksiyonel gıda tercihlerine yönlendiriyor. Bu durum, alıcıların fiyat ve kalite arasındaki dengeye daha fazla odaklanmalarına sebep oluyor.

Ambalaj ve Etiket Bilincinin Yükselişi

Tüketiciler artık alışveriş yaparken ambalajın ve etiketin önemini daha iyi anlıyor. Markaya verilen değer gıda sektöründe %90.6 oranında artış gösteriyor. Kaliteyle bağlantılı olarak ambalajın ve etiket bilgisinin önemi, tüketiciler tarafından daha fazla ön plana çıkarılıyor.

Gıda Sektöründe Kalite Farkındalığı

Sinem Bahçekapılı, Gıda Mühendisi ve Karma Grup Pazarlama Koordinatörü, Türkiye'de yerel ürünlerin öneminin arttığına ve tüketicilerin fiyat-kalite dengesi üzerine eğildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, ambalajın ve etiketin markanın kalitesini yansıttığına vurgu yapıyor.

Tüketici Davranışlarının Değişen Yüzü

Gıda alışverişinde tüketiciler, ürün bilgisi ve içerik konusunda daha bilinçli. Ürün seçimlerinde, bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına %88 oranında değer veriyorlar. Aynı şekilde, etiket okuma alışkanlığı da yükselişte.

Marka Şeffaflığı ve Tüketici Güveni

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu, markaların tam şeffaflık sağlamadığına inanıyor. Bu, markaların tüketicilere doğru bilgi sağlama ve şeffaf olma konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Kalite Algısı ve Tüketici Eğilimleri

İstinye Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri"nde, tüketici eğilimleri ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacak. Bu seminerde, tüketici davranışları, ambalajın gücü ve tasarım gibi konular masaya yatırılacak.

Kalite Algısında Güven ve Tutarlılık

Sinem Bahçekapılı, kalite algısını oluştururken markaların hangi kalite türlerine odaklanacağına dikkatli bir şekilde karar vermesi gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda, tüketicinin deneyimleri ile markanın sunduğu kalite arasında bir tutarlılık olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Sonuç olarak, Türkiye'de gıda sektöründe tüketici davranışları ve tercihleri sürekli değişiyor. Markaların bu değişen dinamiklere ayak uydurarak, tüketicilere daha kaliteli ve şeffaf hizmet sunmaları gerekiyor.