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Türkiye Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

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Türkiye Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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