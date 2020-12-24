Türkiye Tasarım Vakfı BEDA Üyeliğine Kabul Edildi

1969 yılında kurulan ve Avrupa’da yaklaşık 27 ülkeden 49 üyeye sahip olan BEDA, tasarımdaki inovasyonların Avrupa’da büyümesi ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. BEDA’nın Avrupa’da tasarım algısını güçlendirmek, tasarım ağını genişletmek, şimdinin ve geleceğin tasarımlarına destek olmak gibi vizyonlarını Türkiye’de yansıtan Türkiye Tasarım Vakfı, üyeliği kapsamında çalışmalarına Avrupa’da da devam edecek.

Kurulduğu günden bu yana daha iyi bir dünya için tasarım farkındalığını artırma hedefiyle ilerleyen Türkiye Tasarım Vakfı, genç tasarımcıların gelişmesine destek oluyor ve nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlıyor. Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar yürüten Türkiye Tasarım Vakfı, BEDA üyeliği ile bu hedefine bir adım daha yaklaşarak global çapta ülkemizi temsil edecek.