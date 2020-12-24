Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bursa zam timuçin esen Şişli Belediyesi google
Çin'den gelecek aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz
Çin'den gelecek aşının Türk insanında...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yaralanabilecek?
Esnafa hibe ve kira desteğinden...
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet...

Türkiye Tasarım Vakfı BEDA Üyeliğine Kabul Edildi

Avrupa’nın dört bir yanından profesyonel tasarım derneklerini ve tasarımı destekleyen kuruluşları bir araya getiren BEDA (The Bureau of European Design Associations)’nın yeni üyelerinden biri Türkiye Tasarım Vakfı oldu.

Türkiye Tasarım Vakfı BEDA Üyeliğine Kabul Edildi

1969 yılında kurulan ve Avrupa’da yaklaşık 27 ülkeden 49 üyeye sahip olan BEDA, tasarımdaki inovasyonların Avrupa’da büyümesi ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. BEDA’nın Avrupa’da tasarım algısını güçlendirmek, tasarım ağını genişletmek, şimdinin ve geleceğin tasarımlarına destek olmak gibi vizyonlarını Türkiye’de yansıtan Türkiye Tasarım Vakfı, üyeliği kapsamında çalışmalarına Avrupa’da da devam edecek.

Kurulduğu günden bu yana daha iyi bir dünya için tasarım farkındalığını artırma hedefiyle ilerleyen Türkiye Tasarım Vakfı, genç tasarımcıların gelişmesine destek oluyor ve nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlıyor. Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar yürüten Türkiye Tasarım Vakfı, BEDA üyeliği ile bu hedefine bir adım daha yaklaşarak global çapta ülkemizi temsil edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tasarım VakfıBEDA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.