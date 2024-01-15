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Türkiye Okullarında Şehitlere Saygı ve Vatan Bilinci

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Türkiye Okullarında Şehitlere Saygı ve Vatan Bilinci
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülke genelinde bir karar alarak, Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi anmak amacıyla tüm okullarda özel bir saygı duruşu düzenlendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülke genelinde bir karar alarak, Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi anmak amacıyla tüm okullarda özel bir saygı duruşu düzenlendiğini açıkladı. Altındağ Esenevler Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen bu anlamlı törene Milli Eğitim Bakanı da katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte şehitlerimizi anarak, onlara saygı gösterdi.

Şehitlerimizin Anısına Saygı Duruşu

12 Ocak'ta yaşanan trajik olaylar sonucu, terörün kötü yüzüyle karşı karşıya kalan ülkemizde, 9 kahraman askerimiz şehit oldu. Bakan Tekin, bu acı olayla ilgili, "Bu ülke için fedakarlık yapan her şehidimizin ve büyüklerimizin ruhu şad olsun" şeklinde bir açıklama yaptı.

Vatan Sevgisi ve Milli Birlik Bilinci

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı, ülkemizin birliği ve beraberliği adına son derece önemli. Bakan Tekin, "Çocuklarımıza vatan sevgisi ve milli birlik bilincini aşılamak bizim temel görevlerimizden biri" diyerek, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin Eğitiminde Milli Değerler

İstanbul Şişli Nilüfer Hatun İlkokulu'nda düzenlenen törende İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de, "Şehitlerimiz, milletimizin emanetidir" diyerek, şehitlerin anısının her zaman yaşatılacağını belirtti. Yentür, gençlere vatan değerlerine bağlılık ve Cumhuriyet'i koruma bilincinin aşılanmasının önemine de değindi.

Geleceğimiz İçin Çalışmak

Yentür, "Şehitlerimiz gençlere emanet edilen bir ülkeyi bıraktılar, şimdi bizim görevimiz bu ülkeyi bilim, teknoloji, sanayi, edebiyat ve her alanda güçlendirmek" dedi. Bu, gençlerimizin eğitimine yansıtılması gereken bir sorumluluk.

Kaynak:Haber Kaynağı

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