Türkiye-İsrail uçuşları devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün itibarıyla THY, Pegasus ve Tailwind havayollarının Türkiye-İsrail uçuşlarına devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Olayın başından itibaren havayolları yetkililerinin, Dışişleri Bakanlığı ve İsrail makamları ile sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, İsrail'in güney bölgelerindeki hava sahasının kapatıldığına ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı alçalma usulünün değiştirildiğine dair NOTAM yayımlanması öncesinde ve sonrasında tüm hava taşıyıcılar tarafından öncelikle mürettebat yatı planlamasının değiştirildiği ve tüm uçuşların mürettebat yatısı olmadan gidiş dönüş olacak şekilde yeniden planlandığı vurgulandı.

Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim'de bazı hava yolu şirketlerinin İsrail varışlı uçuşlarında iptallerin gerçekleştiği, İsrail çıkışlı uçuşların ise gecikmeli de olsa tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ekim 2023 itibariyle THY, Pegasus ve Tailwind havayolları uçuşlarına devam etmekte olup talep üzerine ülkemize taşınan yolcuların sayısı ve uyrukları takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi'ne iletilmeye başlanılmıştır. İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı güvenlik durumu hava yollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir."